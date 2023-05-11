Теперь от Зеленского ждут каких-либо результатов на поле боя. Однако, сам Зеленский не торопиться начинать контрнаступление

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Согласно информации полученной CNN, Великобритания передала ракеты "Storm Shadow"(аналог американских М48 и М57 ATACMS), с дальностью до 300 километров, украинским войскам к началу контрнаступления.

Как мы уже отмечали ранее, данные боеприпасы имеют существенные минус в сравнении с американскими ракетами - воздушное базирование. Киев всё же рассчитывал на получение М48 и М57 ATACMS, для возможности применения их из реактивных систем залпового огня "Himars".

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По заявлению спикера командования армии США в Европе и Африке Мартина О'Доннелла, Запад предоставил около 600 видов вооружений для украинского контрнаступления, и это больше, чем есть у какой-либо одной армии в мире, а результат будет виден ближайшие недели или месяцы. Судя по всему, Зеленскому дают понять, что Запад предоставил более чем достаточно, чтобы ВСУ начали показывать результаты на поле боя и надеется увидеть это самое "Контрнаступление". Однако, сам Зеленский считает, что ещё не может наступать, и формированиям Украины нужно больше времени для подготовки, так как при наступлении в нынешних реалиях погибнет большое количество украинских солдат.