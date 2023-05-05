Подразделения ЧВК "Вагнер" больше не будут рисковать своими бойцами в условиях снарядного голода

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Не успела улечься пыль после ночного высказывания основателя Частной Военной Компании "Вагнер" Евгения Пригожина, как на утро последовало очередное не менее громкое заявление. В этот раз руководитель компании помимо видеоролика оформил официальное обращение к Верховному Главнокомандующему Владимиру Путину, Министру Обороны Сергею Шойгу и начальнику Генерального Штаба Валерию Герасимову.

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В своём обращении бизнесмен констатирует, что больше не будет рисковать жизнями своих парней в условиях снарядного голода и после Священного Праздника 9 Мая выведет подразделения ЧВК "Вагнер" из населённого пункта Бахмут. На данном направлении сотрудники компании с честью и достоинством показали отличный результат, в оттягивании на себя и перемалывании вооруженных сил Украины.

В течение 400 дней бойцы "Оркестра" сдерживали и продавливали наиболее опасные направления фронта, где порой войска Министерства Обороны попросту оставляли свои позиции. Однако, по причине искусственного дефицита снарядов, ЧВК "Вагнер" покинет Артёмовск, передаст занятые позиции войскам МО и отойдет в тыловую зону, до момента, когда стране вновь потребуется помощь "Музыкантов".





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