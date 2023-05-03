В сети появились кадры со взрывом беспилотного летательного аппарата над Кремлём

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Специальная Военная Операция проводимая силами России на территории Украины и дружественных нам Республик Донбасса длится уже более 14-ти месяцев. За этот период конфликт то постепенно угасал, то разгорался с новой силой, но сложно предугадать, какой реакции ожидать после событий в ночь с 2 на 3 мая.

В сети появились кадры, на которых можно увидеть, как беспилотный летательный аппарат попытался атаковать Кремль.

Это не перформанс украинских фанатиков, не фантазии либеральных "товарищей", это реальность. Если ранее мы говорили, о ударах по российским аэродромам, нефтехранилищам, железнодорожным путям, то уже сегодня российские средства массовой информации пишут, про атаку дронами-камикадзе не просто по Москве, а по Кремлю. Подобная атака поднимает вопрос безопасности проведения ежегодного парада в честь Дня Победы на 9 мая.

Ранее на все удары по объектам российской инфраструктуры, ВКС России отвечали массированными ракетными ударами по территории Украины. Чем же на этот раз ответит Кремль - неизвестно. С самого начала Специальной Военной Операции государственные деятели вновь и вновь упоминали "Красные Линии". Стоит ли рассматривать красные стены Кремля как "Красные Линии", пока непонятно.

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