Окупаемость самой энергоэффективной видеокарты Nvidia RTX 4090 превысила 1700 дней

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

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В какой-то момент криптоиндустрию, а в частности сферу майнинга, накрыла очередная волна позитива. Прибыльность майнинга на видеокартах вновь приблизилась к "досентябрьским" значениям, когда вторая криптовалюта Ethereum ещё работала на консенсусе Proof of Work.

Однако, факт прихода в один из самых популярных для майнеров проектов Asic-устройств и резкий наплыв в индустрию, вышедших ранее игроков, а также приход новых, практически полностью вогнали доходность до планки расходов на электроэнергию.

Согласно майнинг-калькуляторам, видеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 ti, в самом бюджетном варианте от Palit



С ценой в 42 тысячи рублей, будет окупаться на алгоритме Sha512256D более 3,800 дней, с учётом стоимости розетки в 4 рубля. К началу мая энтузиазм в рядах криптодобытчиков изрядно поубавился, но учитывая, что сложность сети той же Kaspa даже не думает снижаться. С приходом специализированного оборудования сеть остаётся выше уровня 1 Ph/s.

Даже если брать самый энергоэффективный в майнинге адаптер Nvidia GeForce RTX 4090, с ценой в 155 тысяч рублей



Окупаемость составит 1700 дней беспрерывной работы, что также весьма значимый срок.

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Хочется верить, что в ближайшие дни мы вновь увидим коррекцию на рынке видеокарт.