В с 28 на 29 апреля вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по Севастополю. Об этом в социальных сетях сообщает губернатор Севастопольского региона Михаил Развожаев.
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В сети также уже имеется масса видеозаписей, на которых можно наблюдать результаты авиаудара.
По имеющимся данным двум беспилотникам удалось пробиться сквозь систему противовоздушной обороны и атаковать нефтебазу. В результате на территории объекта загорелись 4 цистерны с топливом. Остальные хранилища, за счёт оперативной работы бригад Министерства Чрезвычайных Ситуаций, удалось отрезать от пожара.
Работы по тушению пожара проходят до сих пор. Стоит отметить, что данному пожару присвоен четвертый ранг сложности. Ориентировочно, сотрудники МЧС считают, что к 6 часам вечера огонь удастся ликвидировать.
Со стороны украинской стороны, спикер сил обороны таврического направления, уже успел прокомментировать произошедшее. По его словам, подобные "Бавовны" в Крыму, приносят ему такое же удовольствие, как мясо у собаки.