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В США потихоньку начинают готовиться к очередной предвыборной гонке, уже в 2024 году состоятся выборы президента Соединенных Штатов Америки. Немногим ранее действующий глава Белого Дома официально заявил, о намерении остаться на второй срок в удобном кресле президента США и иметь право держать руки на столе «Резолют» 1880-го года. Учитывая огромное количество мировых кризисов и самых безобидных "Эпик-фейлов", произошедших за годы правления Джо Байдена, начиная от проведения Россией Специальной Военной Операции, в ответ на недоговороспособность стран Запада, возможность повторить великую депрессию в США, способную обрушить всю мировую экономику, и заканчивая небольшими казусами, ставящими под вопрос дееспособность первого лица Соединенных Штатов.
Воспользовавшись моментом, Республиканская Партия выпустила "рекламный" ролик, в котором описываются те проблемы, с которыми придётся столкнуться США,а скорее всего и всему миру, в случае переизбрания Джо Байдена на второй срок.
Если кратко, то первым делом в свой второй президентский срок, 80-ти летний Джо сумеет развязать войну на Тайване, окончательно обрушит всю банковскую систему, ухудшит ситуацию на американских границах, а также поспособствует существенному росту преступности внутри США.