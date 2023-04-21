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С началом Специальной Военной Операции, Частная Военная Компания "Вагнер" вышла из тени и стала наиболее боеспособным подразделением на всём украинском театре боевых действий. После выхода в медийное пространство, пресс-служба Евгения Пригожина - Компания "Конкорд", успела ответить уже более чем на 1,500 различных запросов от всяческих средств массовой информации и других учреждений, будь то отечественные редакции или зарубежные.
Однако, некоторые редакции часто задают откровенно провокационные вопросы, вкладывая в своё обращение уже заведомо-ложную информацию. Хорошим примером являются последние запросы от газеты The Washington Post. После личного заявления основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, что в Судане уже более 2-ух лет музыкантов не было, редакция продолжает задавать вопросы, в которых наличие бойцов "Вагнера" в Судане приводится как данность.
В связи со столь хамским отношением, пресс-служба "Конкорд" заявила о возможности вовсе игнорировать запросы от данной редакции. На данный момент времени компания отправила письменное обращение в "The Washington Post", но в случае повторения подобных провокаций, газета окажется в чёрном списке.