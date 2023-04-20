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В сети можно найти всё больше видеороликов, где в ночном небе над Киевом в считанные секунды обрушивается неопознанный объект, освещая на мгновение весь город ярким светом. Данное происшествие заставило многих жителей поднапрячься.
На деле же не случилось ничего страшного. По предварительной информации в Киеве упал списанный в утилизацию спутник NASA. Ранее уже были сообщения, что Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (Rhessi), находящийся на орбите уже 21 год, неуправляемо войдёт в плотные слои атмосферы над восточной частью Европы.
Администрация Киева уже успела прокомментировать данный инцидент, как работу украинской противовоздушной обороны. В то же время глава киевской военной администрации подтверждает падение американского спутника над столицей Украины.