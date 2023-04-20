В сети появились кадры падения предположительно американского спутника

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

реклама

В сети можно найти всё больше видеороликов, где в ночном небе над Киевом в считанные секунды обрушивается неопознанный объект, освещая на мгновение весь город ярким светом. Данное происшествие заставило многих жителей поднапрячься.

На деле же не случилось ничего страшного. По предварительной информации в Киеве упал списанный в утилизацию спутник NASA. Ранее уже были сообщения, что Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (Rhessi), находящийся на орбите уже 21 год, неуправляемо войдёт в плотные слои атмосферы над восточной частью Европы.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Администрация Киева уже успела прокомментировать данный инцидент, как работу украинской противовоздушной обороны. В то же время глава киевской военной администрации подтверждает падение американского спутника над столицей Украины.