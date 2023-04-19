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В ЧВК Вагнер опровергли слухи о присутствии своих сотрудников в Судане
Об этом сообщил лично основатель компании Евгений Пригожин
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  Уже далеко не секрет, что в некоторых Африканских странах, активное участие в освобождении от колониальной системы западных партнёров, принимают сотрудники Частной Военной Компании "Вагнер", и даже основатель компании Евгений Пригожин не раз заявлял, о ведении своей деятельности в данном регионе.

  Однако, за последнее время иностранные информационные агентства без устали распространяют слухи, о присутствии ЧВК "Вагнер" в Судане. За последние дни Евгений Викторович уже несколько раз отвечал на запросы от различных СМИ, в том числе от "The Washington post". Пресс-служба "Конкорд" принадлежащая предпринимателю, дала исчерпывающий ответ на своих ресурсах:

  «В связи с большим количеством запросов различных иностранных СМИ по поводу Судана, большинство из которых являются провокационными, считаем необходимым проинформировать всех, что сотрудников ЧВК «Вагнер» в Судане нет уже более двух лет. Никакие контакты ни с Мохамедом Хамданом Доголо, ни с Фаттахом аль-Бурханом мы не поддерживаем уже длительное время. Никаких финансовых заинтересованностей в Судане у компаний, связанных с Евгением Пригожиным, также нет. Настоящий конфликт является сугубо внутренним суданским делом, и попытка любых СМИ, представительств иностранных государств и других игроков притянуть к этому вопросу ЧВК «Вагнер» или Евгения Пригожина является не чем иным, как попыткой половить рыбку в мутной воде или встать на защиту одной из сторон за счет манипуляций фактами»

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  За последние годы Группа "Вагнера" полностью вышла из тени, смысла скрывать своё присутствие в различных уголках мира больше нет. Руководство компании открыто раскрывает регионы, в которых "Музыканты" продавливают свои интересы.

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