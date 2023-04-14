реклама
Как мы уже разобрали в предыдущей статье, майнинг на видеокартах под угрозой, в связи с приходом на одну из самых прибыльных монет Asic-устройств. На данный момент в сети Kaspa работают различные устройства с мощностью от 15 до 30 GH/s, но если верить различным источникам в сети, 15 апреля ожидается выпуск оборудования с мощностью 1 TH/s, возможно будет представлена также модель на 2 TH/s. Производство подобных Asic-майнеров может резко уничтожить доходность майнеров на видеокартах.
Администрация одного из майнинг пулов подняла вопрос на дискорд-канале сообщества Kaspa, по поводу проблемы появления подобных устройств в сети проекта и возможному ущербу майнерам на видеокартах. В своём посте представитель пула предложил перевести проект на новый алгоритм работы, не дав тем самым влить огромные мощности производителям специализированного оборудования.
По мнению администратора пула, в случае отказа сменить алгоритм, подавляющее большинство мощностей сети будут сконцентрированы практически в одних руках.
Тем времен майнеры на видеокартах используют оставшееся время, для добычи максимального количества токенов Kaspa. На данный момент наиболее популярным способом добычи становится майнинг одновременно Kaspa+Zil. Для этого криптодобытчики продолжают адаптировать майнинг-софт и экспериментировать со снижением энергопотребления.
Одним словом в сети начинается настоящая битва между майнерами на видеокарта и майнерами на специализированном оборудовании. Будем следить за всем происходящим.