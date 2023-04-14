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Zelikman За пост начислено вознаграждение
В сети Kaspa начинается гонка вооружений
На алгоритме kHeavyHash стали появляться Asic-устройства, а сеть проекта уже достигла PH/s
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  Спустя 7 месяцев после перехода проекта Ethereum на алгоритм работы Proof of Stake, майнеры на видеокартах получают очередной удар в своей деятельности. Одна из наиболее доходных и перспективных монет - Kaspa, становится пристанищем для специализированного оборудования Asic-майнеров.

  При таком раскладе майнеры на видеокартах просто напросто будут вытеснены из данного проекта, постепенно доходность видеоадаптеров на алгоритме kHeavyHash может вновь опуститься ниже расходов на электроэнергию, так как энергоэффективность анонсированных Asic-устройств превосходит даже актуальные на сегодняшний день RTX 4080 и RTX 4090. Последние кстати начали активно раскупать майнеры на видеокартах. К примеру продемонстрированная модель SuperScalar K10 имеет мощность в 30 GH/s, потребляя при этом в районе 1700 W с розетки. К слову это порядка 9 видеокарт RTX 4090, но в два раза меньшим энергопотреблением. В сети также появились слухи, об устройстве с мощностью в 1 TH/s. Проблемой в этой ситуации может стать необходимость постоянно докупать Asic-оборудование, быстрорастущая сложность вынудит покупать самые актуальные устройства для майнинга на одном алгоритме. В отличии от видеокарт, Asic нельзя будет переключить на другой токен.

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  Также некоторые майнеры видят в этом и позитив. Есть вероятность, что с приходом на данный проект Asic-майнеров, стремительно взлетит и сложность сети, а в купе с ежемесячным халвингом монеты, проекту придётся искать способы поднимать стоимость токена, для поддержания интереса криптошахтёров. За период существования проекта, многие майнеры на видеокартах успели накопить огромное количество монет, а те кто верятв огромный потенциал Kaspa, не продают токены по сей день.

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#nvidia #видеокарты #майнинг #криптовалюта #rtx #майнеры #asic #kaspa
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