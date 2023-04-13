Однако, привлекательность китайской торговой площадки продолжает падать. Отечественные маркетплейсы становятся всё более популярными

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За последние полтора года мы успели увидеть как рекордно высокий курс американского доллара - свыше 120 рублей за условную единицу, так и самый низкие за последние 8 лет - 50 рублей за доллар. При любом раскладе курс USD внутри торговой площадки Aliexpress всегда держался чуть выше рыночных значений на 3-10 рублей.

Однако, в последние дни китайская торговая площадка опустила внутренний курс доллара ниже отметок ЦБ. На момент написания статьи биржевой курс американской валюты составляет 81 рубль 59 копеек, а стоимость USD на площадке Aliexpress.ru равна 80 рублям.

Однако, стоит отметить что за последние месяцы, в условиях ослабления отечественной валюты, торговая площадка Aliexpress кажется не столь привлекательной, и большинство покупателей начинают обращать на отечественный рынок. Зачастую, с учетом различных скидочных акций, покупка на российских маркетплейсах выглядит более привлекательно, нежели доставка с Китая.

К примеру: заказывая из Поднебесной актуальный по сей день 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 5600, мы заплатим порядка 9-10 тысяч рублей.

При этом, есть более выгодные предложения с этим же товаром уже на отечественном рынке. К примеру как ставшая популярной за последнее время площадка Сбермегамаркет. В каталоге "Сбера" мы можем приобрести тот же самый Ryzen 5 5600 за 12 тысяч рублей, но при этом получить возврат 5 тысяч в виде баллов. По итогу сама покупка выйдет условно в 7 тысяч рублей.

Периодически схожие предложения возникают и у российских ритейлеров, как Ситилинк и DNS, когда в каталоге магазина товар дешевле либо равен предложениям с площадки Aliexpress. При всём при этом покупки в пределах страны выгодно отличаются наличием гарантии от магазина и сроками доставки соответственно.

Еще один пример с новинкой от компании Nvidia: покупая модель RTX 4090 от MSI в Китае, придётся выложить в районе 200 тысяч кровно заработанных. Абсолютно эту же модель можно приобрести у российских ритейлеров за 170 тысяч рублей с полноценной гарантией.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Одним словом, постепенно Aliexpress перестаёт быть той самой площадкой, покупая на которой человек экономил порой в разы.