По словам основателя ЧВК "Вагнер", России стоит усилить своё влияние в Африканских странах

реклама

Всему миру уже широко известны успехи Частной Военной Компании "Вагнер" на Африканском континенте. Благодаря упорной работе музыкантов, Французский Иностранный Легион был вынужден покинуть территории которые долгое время находились практически в статусе французской колонии.

Однако, по мнению основателя ЧВК "Вагнер", Россия не использует все свои возможности в Африке на полную. Евгений Пригожин высказал своё видение дел, основываясь на получаемой информации из стран, где находятся подразделения Группы Вагнера. Согласно аудиосообщению "Маэстро", наша страна могла бы оказывать более существенную поддержку нуждающимся странам, а то немногое что мы всё же делаем, порой просто напросто вязнет в бюрократическом болоте. Как говорит предприниматель, зачастую сложно найти коммуникации с другими структурами, например Министерством Иностранных Дел или Министерством Обороны. Сложности с элементарными воздушными перевозками.

Проблема в том, что наши западные партнёры решают подобные вопросы в разы, а то и в десятки раз быстрее. Когда речь идёт к примеру, о продвижении американских интересов, у них не встают на пути бюрократические преграды, все вопросы решаются практически моментально.

" Мы не можем добиться взаимодействия с различными структурами, начиная от Министерства обороны и других для того, чтобы дальше развивать свою работу на территории Африки. Палки в колеса везде, на каждом шагу. Тем не менее, мы это преодолеем и еще тысячу раз на похоронах этих негодяев потанцуем, прежде чем оставим свою идею освобождения Африканского континента от западных захватчиков. " - добавил Евгений Пригожин.

рекомендации Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Остатки 4070 Ti за 80 тр в Регарде - успей 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде



