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Пригожин: России стоит принять более активное участие в событиях в Африке
По словам основателя ЧВК "Вагнер", России стоит усилить своё влияние в Африканских странах
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  Всему миру уже широко известны успехи Частной Военной Компании "Вагнер" на Африканском континенте. Благодаря упорной работе музыкантов, Французский Иностранный Легион был вынужден покинуть территории которые долгое время находились практически в статусе французской колонии.

  Однако, по мнению основателя ЧВК "Вагнер", Россия не использует все свои возможности в Африке на полную. Евгений Пригожин высказал своё видение дел, основываясь на получаемой информации из стран, где находятся подразделения Группы Вагнера. Согласно аудиосообщению "Маэстро", наша страна могла бы оказывать более существенную поддержку нуждающимся странам, а то немногое что мы всё же делаем, порой просто напросто вязнет в бюрократическом болоте. Как говорит предприниматель, зачастую сложно найти коммуникации с другими структурами, например Министерством Иностранных Дел или Министерством Обороны. Сложности с элементарными воздушными перевозками.

  Проблема в том, что наши западные партнёры решают подобные вопросы в разы, а то и в десятки раз быстрее. Когда речь идёт к примеру, о продвижении американских интересов, у них не встают на пути бюрократические преграды, все вопросы решаются практически моментально.

  " Мы не можем добиться взаимодействия с различными структурами, начиная от Министерства обороны и других для того, чтобы дальше развивать свою работу на территории Африки. Палки в колеса везде, на каждом шагу. Тем не менее, мы это преодолеем и еще тысячу раз на похоронах этих негодяев потанцуем, прежде чем оставим свою идею освобождения Африканского континента от западных захватчиков. " - добавил Евгений Пригожин.

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#россия #вагнер #чвк #евгений пригожин #африка #французский иностранный легион
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