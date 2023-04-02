Военный корреспондент под псевдонимом Владлен Татарский был подорван на творческом вечере, в одном из кафе Санкт-Петербурга

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С момента начала Специальной Военной Операции большое внимание стало уделяться представителям одной из опасных профессий - военным корреспондентам. Для многих из них Украинский конфликт далеко не первый, как например для Александра Сладкова: Чеченские Кампании, Осетино-Грузинская, Сирия, а сопротивление Донбасса Киевскому режиму, Александр обозревал с 2014 года.

Однако, военкор Владлен Татарский, он же Максим Фомин, к сожалению не успел стать столь же опытным журналистом, согласно различным источникам, погиб в результате подрыва, в одном из Санкт-Петербуржских кафе, где проводился творческий вечер журналиста. По имеющейся информации, взрывное устройство внутри статуэтки пронесла некая девушка. Затем "Троянского Коня" вручили самому военкору, в сеть уже просочились видео с самого мероприятия. Также от взрывного устройства получили ранения 15 человек.

Максим участвовал в войне с самого 2014 года. В рядах ополченцев он с оружием в руках защищал родной Донецк от вооруженных сил Украины. Позднее он уже сменил автомат Калашникова на видеокамеру, и стал профессиональным военным корреспондентом. За годы Украинского конфликта Максим успел написать несколько книг о войне на Донбассе.

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Кем был спланированный данный террористический акт пока неизвестно.