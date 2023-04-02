Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Майнинг на видеокартах вновь становится выгодным
Проекты работающие на консенсусе Proof of Work за последние 2 недели многократно выросли в цене
рекомендации
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
3070 за 50 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti - цены пошли вниз вопреки курсу
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

реклама

  Прошло уже больше полугода, с момента ухода проекта Ethereum на консенсус работы Proof of Stake. С того момента, для майнеров на видеокартах официально наступили тяжелые времена. Доходность с данного рода деятельности зачастую опускалась ниже расходов на электроэнергию, даже самые продвинутые и опытные криптодобытчики периодически отключали рубильник, и оставляли своё оборудование пылиться под тентом.

  За этот период, у майнеров появилось огромное количество проектов, работающих на консенсусе Proof of Work, а соответственно доступных для добычи токенов путём майнинга. За последние 2 недели некоторые из этих проектов показали многократный рост. Надежда майнеров в лице криптовалюты Kaspa подорожала с 20 марта более чем в 5 раз.

  С учетом актуальной на сегодняшний день прибыльности, окупаемость уже привычной нам видеокарты Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, с учетом потребляемой электроэнергией, составляет порядка 1053 дней беспрерывной работы. Согласно таким же подсчётам с видеокартой RTX 4090, окупаемость и вовсе составляет 740 суток.

рекомендации
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
13600K дешевле 30 тр в Регарде

  Учитывая, что ранее мы видели цифры в несколько раз выше, для майнеров судя по всему вновь наступают благоприятные времена, ведь не только проект Kaspa показывает столь стремительный рост. Проект Radiant за этот же период времени вырос более чем в 3 раза, аналогичный рост дала криптовалюта Nexa, также являющаяся фаворитом для майнеров.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #майнинг #криптовалюта #rtx #цены #kaspa #radiant #nexa
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Характеристики RTX 4070 подтверждены: 12Gb GDDR6X и 186W
Официальный слайд NVIDIA раскрыл ряд характеристик и ценник GeForce RTX 4070
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Замминистра Украины пожаловался Германии на Россию – русские слишком быстро выпускают новые танки
77
В Украине рассказали о военнослужащем, из-за халатности которого ВСУ потеряло 90 тонн авиатоплива
20
Уралвагонзавод модернизует 100 танков Т-34, чтобы они были сильнее «леопардов»
57
В Пентагоне не верят в успех наступления украинской армии в 2023 году и опасаются союза РФ и Китая
15
В сеть попали кадры с прилётом и последующей детонацией склада боеприпасов ТрО ВСУ
15
Присоединение Саудовской Аравии к ШОС ускорит гонку за хорошие места в новом миропорядке
6
Китай выступил против размещения Россией ядерного оружия в Беларуси
14
GIGABYTE рассказала о недорогих материнских платах на основе чипсета AMD A620 сокета AM5
2
Netflix и Devolver Digital выпустили компьютерную игру Terra Nil
1
AMD рассказала о возможностях чипсета A620 и стоимости доступных материнских плат
2
Пригожин не подтвердил слухи о бегстве ВСУ из Бахмута
3
"Пот артиллериста бережёт кровь штурмовика" - ЧВК "Вагнер" показала боевую работу "Бога войны"
8
Переброшенные в Европу F-35 не смогли обнаружить штатными средствами российские ЗРС С-300
6
Предварительная сборка Windows 11 позволяет ставить бесплатные приложения из поиска
+
США никак не повлияют на председательство России в Совбезе ООН
3
Италия запретит работу ChatGPT из-за опасений за безопасность данных
+
Трамп обязан явиться в суд 4 апреля по обвинению в финансовых махинациях
1
Американцы боятся остаться без нефти после запуска китайского «мегазавода» в Гуандуне
+
Западный эксперт: Как только ВСУ потеряет контроль над Бахмутом, их оборона на Донбассе падёт
1
Бюджетный чипсет AMD А620 оказался разочаровывающим – высокая стоимость и сложности апгрейда
13

Популярные статьи

Т-90М против Leopard 2 и Challenger2 – на что способен танк РФ, и почему у немецкой кошки нет шансов
19
О том как F-35 в Польше будут корректировать пуски дальнобойных ракет с МиГ-29 в небе Украины
20
ТОП-9 причин, почему вам стоит перейти с Android на iPhone
50
Edifier R1380T (R1380DB) - лучшая 2.0 акустика за свои деньги для небольшой комнаты
45
Провал гиперзвуковой программы ВВС США демонстрирует явную слабость
6
Последний Суперкулер - король может быть только один
24
Вспоминаем, как Microsoft шутила на первое апреля и разбираемся почему компания перестала это делать
2
Так ли умен ChatGPT: проверяю самостоятельно
25
Мой десятилетний опыт просмотра АСМР роликов на Youtube
14
"Царство небесное" - лучший фильм о крестовых походах
10

Сейчас обсуждают

dirty_bat
20:30
а пк игрокам приходится стать бета тестерами 😢
Разгром на Metacritic: PC-версия The Last of Us Part I получила 56 баллов от прессы и 1,7 балла от игроков
Артур Сатлыков
20:29
С 1 апреля, друзья! Очень смешной пост получился. А вообще, не нужно сравнивать айфоны с андроидами за 100 долларов. Андроиды начиная с 12 версии безопаснее чем иос. А Самсунги и хуавеи и сони это эта...
ТОП-9 причин, почему вам стоит перейти с Android на iPhone
REY_B_
20:26
Да и деться особо некуда - вложения шли в ветряки, а не в новые буровые. Добыча сокращается сама, ОПЕК лишь констатирует факт, что денег в отрасль должно идти больше.
Саудовская Аравия дополнительно снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца текущего года
Евгений Восс
20:24
У меня Ryzen 5900X+RTX 3070+32GB Ram+Win11 вылеты каждые 5 минут. Я уже и старые дрова и новые ставил, фанатские фиксы хуиксы, высокие настройки ставил, DLSS отключал включал, делал оконный и рамочны...
Разгром на Metacritic: PC-версия The Last of Us Part I получила 56 баллов от прессы и 1,7 балла от игроков
Александр Иванов
20:21
Скажи спасибо что на месте Путина не Сталин! Всей вашей иразотной цивилизации небо бы с овчинку покпзалось!
В сеть попали кадры с прилётом и последующей детонацией склада боеприпасов ТрО ВСУ
Андрей Филинский
20:20
Он всегда производил больше, и сейчас производит больше. Открой статистику производства и посмотри, дебил. А, гугл вместо статистики производства выдаёт статистику продаж? Ну, так сколько не говори "...
В этом году BYD настроена догнать Tesla по количеству выпускаемых электромобилей
Анатолий Полищук
20:19
На Украину или В жопу, да какая хрен разница. Ты суть статьи понял?
В Украине рассказали о военнослужащем, из-за халатности которого ВСУ потеряло 90 тонн авиатоплива
С С
20:19
Ему бы . уй вынуть, чтоб обосновать
Переброшенные в Европу F-35 не смогли обнаружить штатными средствами российские ЗРС С-300
Андрей Филинский
20:18
А при чём здесь восток? Шиндлер на востоке "евреев спасал"? Нет? Так чего ты тогда голову людям морочишь?
Как нацист и член НСДАП Йон Хайнрих Детлеф Рабе спас 200 000 человек
evsapelkin
20:18
При таком железе и 1080 ??? . Да видно совсем им похвастаться не чем . Покажите мне того идиота кто купил данный проц и играет на 1050ti в full hd . Стартовое разрешение с 1440 и дальше . Давно пора з...
Свежие тесты Ryzen 7 7800X3D — до 31 % быстрее Core i9-13900K, но в ряде игр не всё так гладко
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем