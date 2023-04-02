Проекты работающие на консенсусе Proof of Work за последние 2 недели многократно выросли в цене

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Прошло уже больше полугода, с момента ухода проекта Ethereum на консенсус работы Proof of Stake. С того момента, для майнеров на видеокартах официально наступили тяжелые времена. Доходность с данного рода деятельности зачастую опускалась ниже расходов на электроэнергию, даже самые продвинутые и опытные криптодобытчики периодически отключали рубильник, и оставляли своё оборудование пылиться под тентом.

За этот период, у майнеров появилось огромное количество проектов, работающих на консенсусе Proof of Work, а соответственно доступных для добычи токенов путём майнинга. За последние 2 недели некоторые из этих проектов показали многократный рост. Надежда майнеров в лице криптовалюты Kaspa подорожала с 20 марта более чем в 5 раз.

С учетом актуальной на сегодняшний день прибыльности, окупаемость уже привычной нам видеокарты Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, с учетом потребляемой электроэнергией, составляет порядка 1053 дней беспрерывной работы. Согласно таким же подсчётам с видеокартой RTX 4090, окупаемость и вовсе составляет 740 суток.

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Учитывая, что ранее мы видели цифры в несколько раз выше, для майнеров судя по всему вновь наступают благоприятные времена, ведь не только проект Kaspa показывает столь стремительный рост. Проект Radiant за этот же период времени вырос более чем в 3 раза, аналогичный рост дала криптовалюта Nexa, также являющаяся фаворитом для майнеров.