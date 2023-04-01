Решение на порядок превосходит Nvidia RTX 4090, потребляет всего 150W и приносит больше 4 долларов в сутки

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Несмотря на разговоры глав ведущих компаний в отрасли видеоускорителей, о том, что большая часть современной продукции попадало непосредственно в руки геймеров, даже в период майнинг-бума 2020-2021 годы, а компания Nvidia и вовсе решила установить свою технологию Low Hash Rate, чтобы показать намерения бороться с майнерами, оба техногиганта не прочь заработать на продажах криптоинвесторам.

Многие наверняка знают про специализированные под майнинг криптовалют видеоадаптеры. Наверно самой распространенной линейкой подобных графических ускорителей на сегодняшний день является Nvidia CMP **HX, уже устаревшими майнеры считают модели P106-100, P106-90 и P104-100. Каждый такой графический адаптер является урезанной версией какой-то из игровых моделей. Более слабая по видеочипу Nvidia GTX 1080 не имеющая видеовыходов, вышла под маркировкой P104-100, аналогичная история между Nvidia RTX 2060 Super и CMP 40HX. Самыми свежими моделями такого плана от зелёных, являлись CMP 90HX, созданные на основе Nvidia RTX 3080.

В 2022 году компания AMD выпустила для майнинга Xilinx Varium C1100. Данный ускоритель блокчейна, красные разработали исключительно для криптоиндустрии, он не базируется на основе какого-либо игрового решения, и при этом по заявлению разработчика, не является Asic-устройством, а значит добывает даже те криптовалюты, на которых стоит защита от Asic-ов.

Ранее англоязычные майнинг-блогеры уже демонстрировали C1100 в майнинге Ethereum, результаты были на уровне видеокарты Nvidia RTX 3060, но с более низким потреблением электроэнергии. Учитывая что майнинг Ethereum ушел в историю, а майнеры делают ставку на другие алгоритмы, один из иностранных майнеров опробовал данный адаптер на монетке Kaspa, результат впечатляет.





Всего один такой адаптер производительней, чем 7 видеокарт Nvidia RTX 3070m, и потребляет при этом в районе 130-150W. На сегодня, самая мощная игровая видеокарта RTX 4090 выдаёт 2,500 mh/s и потребляет при этом около 300W. Выходит C1100 более чем в полтора раза производительнее и потребляет в два раза меньше электроэнергии.

Стоит отметить, что и цена на данные продукты AMD установила отнюдь не самые низкие. Согласно прайсу на сайте компании, данное чудо стоит в районе 2,400 долларов США, а чистая прибыль её составляет 4 доллара в сутки. Окупаемость в моменте C1100 выходит примерно 600 дней, что учитывая нынешние реалии, не кажутся такими заоблачными. При этом всём, карта работает на пассивном охлаждении.

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