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Большинство экспертов-экономистов предрекают Соединённым Штатам Америки повторение кризиса 70-ых годов.
Последние годы оказались весьма непростыми для всей мировой экономики, но события последних месяцев показали, что дела обстоят куда хуже, чем многие ожидали. Ранее глава Федеральной Резервной Системы Джером Пауэлл заявлял, что приоритетом для регулятора является борьба с информацией, и все силы будут брошены на подавление этого недуга экономики. ФРС для этих целей начал активно повышать ключевую процентную ставку. На данный момент она составляет 5%. Всё бы шло по плану, но как мы уже все знаем, запустилась цепочка коллапсов американских банков. Перед регулятором встал выбор: продолжать борьбу с информацией, тем самым спровоцировать еще большую волну банкротств, или же начать спасать утопающих, вновь запустить печатный станок и спровоцировать тем самым ускорение роста инфляции.
Все наверняка уже знают, какой выбор был сделан Федрезервом. Первые несколько сотен миллиардов уже влились в экономику США. Ожидается, что вместе с этим для спасения экономики ФРС придётся снижать ключевую. Но к чему привели аналогичные решения в 70-ых годах прошлого века?
Началась стагфляция. В попытке спасти экономику денежными вливаниями, США довели инфляцию до отметок выше 14%, в результате чего регуляторам пришлось резко поднять ключевую ставку до 20%. Всё это сопровождалось обвалом фондового рынка и повышением уровня безработицы.
Именно этого опасается большинство экономистов, при развертывании такого сценария, а судя по действиям ФРС он вполне вероятен, многие банки, фонды и компании могут оказаться в списке банкротов.