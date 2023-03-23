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ФРС США подняла процентную ставку на 25 б.п.
Но падение рынков спровоцировало именно выступление главы Федрезерва - Джерома Пауэлла
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  22 марта 2023 года Федеральная Резервная Система Соединённых Штатов Америки провела очередное заседание, по итогам которого было объявлено, о повышении ключевой кредитной ставки на 25 базисных пунктов. Теперь процентная ставка в США составляет 5%, что является рекордом с 2007 года.

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  Этот день негативно отразился на мировых рынках, но причиной падения стало не само повышением процентной ставки ФРС, а непосредственно выступлением Джерома Пауэлла.


  В ходе своего выступления, глава ФРС заверил всех, что причин волноваться по поводу ситуации с американскими банками нету, все депозиты были застрахованы, и регулятор имеет все возможности поддержания стабильности в банковской сфере.

  Но при этом добавил, что несмотря на старания ФРС, инфляция остаётся высокой, и им придётся в дальнейшем продолжать увеличивать ключевую процентную ставку, что по логике усугубит состояние американских банков. Этот факт не отрицают и члены совета ФРС. Также Пауэлл признал, что инфляция возможно продолжит свой рост, за счёт последних решений регулятора, по вливанию денег в обрушающиеся банки.

  Если кратко, Федрезерв находится в сложной ситуации, где спасение банков за счёт печатного станка, означает усиление инфляции, с которой ФРС борется уже больше года. Инфляцию пытаются задушить задирая ключевую процентную ставку, однако, этот инструмент бьёт по бизнесу, различным компания и банкам в том числе. Именно благодаря увеличению ключевой процентной ставки, банк Silicon Valley оказался в такой плачевной ситуации, а дальнейшее продвижение этой политики, может спровоцировать очередную волну банковских коллапсов.

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  Будем следить за дальнейшими шагами Федеральной Резервной Системы, по предотвращению полного хаоса в мировой экономике.

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#сша #экономика #банки #фрс #коллапс #рынки #процентная ставка
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Сейчас обсуждают

max117
04:29
Объявите нам варианты с более качественным звуком за 25 тыс, чем карта из обзора
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
max117
04:28
потому что 5.1-7.1 особо никому не нужны на звуковой карте, это ж не ресивер для ДК
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
max117
04:25
По ссылке кусок г-вна. Даже усилителя на наушники нет в отличие от карты из обзора. Забавно, что наши люди до сих пор уверены, что китайцы с али - это такие добрые робингуды, которые отнимают у богаты...
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
Cowon
04:24
Пожалуй можно согласиться. Разгон на современном железе имеет мало смысла. Выхлоп в 10 кадров максимум, но по факту 3-5, при этом куча проблем с охлаждением, повышенным шумом и т.п. И крайне затратное...
В ВСУ назвали с помощью какого РСЗО Россия смогла поразить военные объекты в Запорожье
max117
04:21
мда
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
max117
04:20
Да, Креатив в РФ сметают (звуковые карты), дистриб не успевает довозить. А так конечно да, говорят сами за себя
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
Женя Фролов
04:19
и логи так и не поменяли производителя. как у меня была с даблкликом г700 с 2011 года, так и сейчас на самых новых моделях та же шняга. это несерьезный подход.
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max117
04:19
Креатив отлично продаётся
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
max117
04:19
За свои 25 она даст более высокое качество воспроизведения, чем что-либо ещё
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
max117
04:18
Мечты о поиске "топа за свои деньги" на Али - это печально. Особенно если дело касается звуковух за 15К, у которых нет даже усилителя для наушников, в отличие от "этого бластера".
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
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