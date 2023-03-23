Но падение рынков спровоцировало именно выступление главы Федрезерва - Джерома Пауэлла

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

22 марта 2023 года Федеральная Резервная Система Соединённых Штатов Америки провела очередное заседание, по итогам которого было объявлено, о повышении ключевой кредитной ставки на 25 базисных пунктов. Теперь процентная ставка в США составляет 5%, что является рекордом с 2007 года.

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Этот день негативно отразился на мировых рынках, но причиной падения стало не само повышением процентной ставки ФРС, а непосредственно выступлением Джерома Пауэлла.



В ходе своего выступления, глава ФРС заверил всех, что причин волноваться по поводу ситуации с американскими банками нету, все депозиты были застрахованы, и регулятор имеет все возможности поддержания стабильности в банковской сфере.

Но при этом добавил, что несмотря на старания ФРС, инфляция остаётся высокой, и им придётся в дальнейшем продолжать увеличивать ключевую процентную ставку, что по логике усугубит состояние американских банков. Этот факт не отрицают и члены совета ФРС. Также Пауэлл признал, что инфляция возможно продолжит свой рост, за счёт последних решений регулятора, по вливанию денег в обрушающиеся банки.

Если кратко, Федрезерв находится в сложной ситуации, где спасение банков за счёт печатного станка, означает усиление инфляции, с которой ФРС борется уже больше года. Инфляцию пытаются задушить задирая ключевую процентную ставку, однако, этот инструмент бьёт по бизнесу, различным компания и банкам в том числе. Именно благодаря увеличению ключевой процентной ставки, банк Silicon Valley оказался в такой плачевной ситуации, а дальнейшее продвижение этой политики, может спровоцировать очередную волну банковских коллапсов.

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Будем следить за дальнейшими шагами Федеральной Резервной Системы, по предотвращению полного хаоса в мировой экономике.