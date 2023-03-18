Основателю ЧВК Вагнер приходится бороться с региональными властями, чтобы хоронить павших бойцов рядом со своими братьями по оружию

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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На плечи Частной Военной Компании "Вагнер" за последние несколько месяцев легло немало испытаний. С самого начала, заслуги "Музыкантов" не признавались на государственных телеканалах. Даже на наиболее сложных участках фронта, где бойцы "Вагнера" с честью выполняли свои задачи исключительно своими силами.

Затем "Оркестру" перекрыли возможность набирать новых штурмовиков, из исправительных учреждений и колоний. Напомним, первыми с российской стороны начали предлагать "Последний Шанс" непосредственно Евгений Пригожин и его команда. Уже позднее такое же предложение появилось у Министерства Обороны.

Спустя некоторое время у Группы "Вагнера" образовались проблемы, со снабжением боеприпасов. Ответственным на складах запретили отгружать снаряды представителям ЧВК "Вагнер". Через какое-то время поставки возобновились, но затем проблема вернулась, и усугубилась аннулированием пропусков представителей компании, в главный штаб управления Специальной Военной Операцией.

Теперь появились новые проблемы. В некоторых регионах России, местная администрация не даёт согласия, на проведение поминальных мероприятий

"Если на территории самой крупной страны в мире – России – не находится места «метр на два» для того, чтобы там с почестями похоронить Героя, который сражался за интересы нашей страны и наверняка за финансовые интересы подонков-чиновников, то что дальше будет происходить с народом. Поэтому я считаю, что такие действия будут иметь тяжелейшие последствия для истории." - заявил предприниматель.

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