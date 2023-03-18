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Уничтожена критическая инфраструктура Новомосковска, но человеческих жертв нет
17 марта воздушно-космические силы РФ поразили критическую инфраструктуру дронами-камикадзе
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  17 марта из украинских источников вновь поступает информация, об очередных авиационных ударах по критической инфраструктуре.

  О взрывах на территории Новомосковска Днепропетровской области сообщает мэр города, в своём телеграм-канале. Согласно заявлениям местной администрации, среди населения пострадавших нет, однако имеются серьёзные повреждения объектов инфраструктуры.


  Воздушная тревога была объявлена в большей части регионов Незалежной. Также поступали сообщения о прилётах в самом Днепре. Под ударами воздушно-космических сил России оказались Харьковская, Сумская и Херсонская области. Известно о работе средств противовоздушной обороны в Житомирской области.

  Судя по имеющимся данным, удары наносились иранскими беспилотными летательными аппаратами Shahed, какими конкретно модификациями пока не сообщается.

  В своём интервью телеканалу MSNBC немногим ранее Елена Зеленская сообщила, о случае сбития подобного дрона-камикадзе, путём сбрасывания на неё банки помидоров с балкона, некой украинской пожилой женщиной.

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  По словам первой леди Украины, данный случай не единичный.

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Это реальные цифры. так как вычисли те территорий которые ушли. те которые иммигрировали. тех кого убили и без вести пропавшие. вот и по этому такие и цифры.
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