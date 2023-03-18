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17 марта из украинских источников вновь поступает информация, об очередных авиационных ударах по критической инфраструктуре.
О взрывах на территории Новомосковска Днепропетровской области сообщает мэр города, в своём телеграм-канале. Согласно заявлениям местной администрации, среди населения пострадавших нет, однако имеются серьёзные повреждения объектов инфраструктуры.
Воздушная тревога была объявлена в большей части регионов Незалежной. Также поступали сообщения о прилётах в самом Днепре. Под ударами воздушно-космических сил России оказались Харьковская, Сумская и Херсонская области. Известно о работе средств противовоздушной обороны в Житомирской области.
Судя по имеющимся данным, удары наносились иранскими беспилотными летательными аппаратами Shahed, какими конкретно модификациями пока не сообщается.
В своём интервью телеканалу MSNBC немногим ранее Елена Зеленская сообщила, о случае сбития подобного дрона-камикадзе, путём сбрасывания на неё банки помидоров с балкона, некой украинской пожилой женщиной.
По словам первой леди Украины, данный случай не единичный.