17 марта воздушно-космические силы РФ поразили критическую инфраструктуру дронами-камикадзе

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17 марта из украинских источников вновь поступает информация, об очередных авиационных ударах по критической инфраструктуре.

О взрывах на территории Новомосковска Днепропетровской области сообщает мэр города, в своём телеграм-канале. Согласно заявлениям местной администрации, среди населения пострадавших нет, однако имеются серьёзные повреждения объектов инфраструктуры.



Воздушная тревога была объявлена в большей части регионов Незалежной. Также поступали сообщения о прилётах в самом Днепре. Под ударами воздушно-космических сил России оказались Харьковская, Сумская и Херсонская области. Известно о работе средств противовоздушной обороны в Житомирской области.

Судя по имеющимся данным, удары наносились иранскими беспилотными летательными аппаратами Shahed, какими конкретно модификациями пока не сообщается.

В своём интервью телеканалу MSNBC немногим ранее Елена Зеленская сообщила, о случае сбития подобного дрона-камикадзе, путём сбрасывания на неё банки помидоров с балкона, некой украинской пожилой женщиной.

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По словам первой леди Украины, данный случай не единичный.