На кадрах видны манёвры российского пилота и повреждения БПЛА США, в результате которых дрон рухнул в Черном море

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В сеть выложили кадры с упавшего в международные воды беспилотного летательного аппарат MQ-9 Reaper, на котором видно, что пилот российского истребителя пролетая над американским дроном, несколько раз сбрасывал топливо н аппарат. При последнем заходе на кадрах видны повреждения лопастей БПЛА, из-за которых он в последствии и упал.

Инцидент произошел в первой половине марта над водами Черного моря. В Вашингтоне уже назвали данный инцидент прокомментировали как "безрассудный, небезопасный и непрофессиональный". Примечательно то, что под термином "Небезопасный" подразумевается негативное влияние данных манёвров на окружающую среду.

Один из сенаторов Соединённых Штатов Америки Линдси Грэм, в своём интервью каналуFox News, предложил сбивать российские истребили в случае если они будут приближаться к американским летательным аппаратам в международном воздушном пространстве.

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