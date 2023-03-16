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В сеть выложили кадры с упавшего в международные воды беспилотного летательного аппарат MQ-9 Reaper, на котором видно, что пилот российского истребителя пролетая над американским дроном, несколько раз сбрасывал топливо н аппарат. При последнем заходе на кадрах видны повреждения лопастей БПЛА, из-за которых он в последствии и упал.
Инцидент произошел в первой половине марта над водами Черного моря. В Вашингтоне уже назвали данный инцидент прокомментировали как "безрассудный, небезопасный и непрофессиональный". Примечательно то, что под термином "Небезопасный" подразумевается негативное влияние данных манёвров на окружающую среду.
Один из сенаторов Соединённых Штатов Америки Линдси Грэм, в своём интервью каналуFox News, предложил сбивать российские истребили в случае если они будут приближаться к американским летательным аппаратам в международном воздушном пространстве.