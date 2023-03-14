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Бойцы ЧВК Вагнер выдавливают ВСУ из завода АЗОМ
Именно на территории этого предприятия Зеленский ранее награждал украинских военнослужащих
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  На Бахмутском направлении продолжается ожесточенная борьба между различными подразделениями и бойцами Частной Военной Компании "Вагнер". Бойцы "Оркестра" продолжают оттеснять украинских боевиков.

  Основатель компании отмечает, что украинцы бьются отчаянно, грызутся за каждый квадратный метр, а за каждый дом разворачиваются настоящие битвы. По словам Евгения Пригожина, чем глубже в Бахмут входят "музыканты", тем кровопролитнее становятся бои, и больше артиллерийских боеприпасов расходует противник.

  Но тем не менее "Вагнер" продолжает наступать и уничтожать живую силу противника. С каждым днём всё острее ощущаются качественные проблемы в кадрах у ВСУ. Киев перебрасывает всё больше резервов, и всё больше среди этих резервов необученных ребят, едва достигших совершеннолетнего возраста.

  Сегодня стало известно, что воины из ЧВК "Вагнер" выдавили украинских боевиков из части завода АЗОМ. Имеется фото на котором Вагнеровцы разместились непосредственно в том же помещении, в котором около двух месяцев назад Владимир Зеленский награждал военнослужащих украинской армии.

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