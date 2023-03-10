Евгений Пригожин прокомментировал обстановку с боеприпасами в ЧВК Вагнер и выразил свои опасения по поводу всей линии фронта

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Ранее основатель Частной Военной Компании "Вагнер" выразил слова благодарности министру промышленности и торговли Мантурову Денису Валентиновичу и генеральный директор холдинга «Технодинамика» Насенкову Игорю Георгиевичу. Согласно одному из недавних сообщений Евгения Пригожина, благодаря деятельности этих людей, удалось нарастить производство так необходимых фронту боеприпасов в десятки-сотни раз.

По словам предпринимателя, после того, как он увидел на одном из боеприпасов надпись "2023", был искренне удивлен. Прекрасно известно насколько сложные отношения у Евгения Пригожина с руководством Министерства Обороны, и как генеральный штаб перекрыл поставки боеприпасов из армейских складов. Но на помощь "Оркестру" пришел отечественный военно-промышленный комплекс.

Однако больше всего бизнесмен опасается, что на этих самых складах и вовсе нет больше снарядов, а весь фронт снабжается напрямую с производственных мощностей. Мысль, что этот снарядный голод не только у бойцов ЧВК "Вагнер", но и у всех других подразделений, действительно пугает. В своём сообщении, Евгений Пригожин объяснил, что каждый недополученный снаряд, это жизнь одного из наших парней. Лучше тратить больше боеприпасов, чтобы сохранить жизни и здоровье бойцов.

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