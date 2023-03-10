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За последние недели на улицах Тбилиси разворачивается настоящий "Майдан", несколько тысяч человек вышли на протесты, против нового закона "об иноагентах". Протестующие называют данный закон "Российским", хотя задолго до России "Закон о регистрации иностранных агентов" был принят в Соединенных Штатах Америки, ещё в первой половине 20-го века.
Инициативу уже успели осудить в Соединенных Штатах, заявив, что продвижение вдохновленных Кремлём законопроектов несовместимо с явным стремлением народа Грузии к европейской интеграции и ее демократическому развитию. Иными словами, в случае принятия такого закона, последует ряд санкций, и будет отрезан путь в Евросоюз.
За последние дни властям удалось подавить беспорядки на улицах, свыше ста человек были задержаны правоохранительными органами. Однако, власти пошли на уступки, законопроект был отозван. После этого толпа потребовала освободить всех задержанных. Несмотря на усиленные беспорядки, и второе требование было выполнено.
На этом движение не остановилось, видя уступчивость властей, толпа начала требовать отставки от правительства. Параллельно с этим, на улице скандируют: "Сухуми, Сухуми".
Сухум - столица Республики Абхазия. В Грузии считают данное государство грузинской территорией. После развала Советского Союза, вооруженные силы Грузии уже пытались захватить Абхазию и Южную Осетию, однако попытки не увенчались успехом.
В настоящий момент времени решается будущее не только самой Грузии, но и соседствующих с ней государств. Многие эксперты уже рассматривают данное событие, как возможное повторение украинского сценария. Вполне возможен выход на сцену пресловутых снайперов на крышах.