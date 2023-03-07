Компания Brazzers заявила, о планах создать свой виртуальный мир, под названием Joi City

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В условиях криптозимы и начала главных событий 2022 года, тема различных метавселенных отошла далеко на задний план. Если в 2021 году различные компании резко загорелись созданием собственного виртуального мира и срочным набором целых отделов разработки данного направления , то уже позднее проблемой стало, как сократить этот самый отдел и не попасть при этом на судебные разбирательства, с разочарованными сотрудниками. Так к примеру поступила одна из крупнейших компаний - Microsoft, сократив 100 человек, работавших над виртуальным миром для гиганта.

Но вот, стало известно, что не безызвестная компания "Brazzers" решила не отставать от мира технологий, несмотря на принадлежность к другой индустрии, далёкой от информационных технологий, и создать свою метавселенную.

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Согласно имеющейся информации, представленной на сайте разработчиков Joi City, на данной платформе платежи будут осуществляться в цифровых валютах, а также появится собственный NFT маркетплейс. На данной площадке пользователи смогут покупать и продавать виртуальную недвижимость. Трудно сказать что из этого выйдет, но по всей видимости постепенно все компании начнут углубляться в тематику метавселенных. Ориентировочно запуск проекта планируется к концу 2023 года.