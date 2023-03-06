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Майнеры Chia теперь используют в своей деятельности и видеокарты
Русскоязычный блогер показал каким образом видеокарта может быть использована в майнинге на твердотельных накопителях
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  В 2021 году в майнинг-индустрию ворвался калифорнийский проект под названием "Chia". Детище компании Chia Network Inc. в период запуска основной сети серьезно встряхнул рынок твердотельных накопителей. Монеты Chia добываются путём майнинга, но не за счёт вычислительных мощностей, а за счёт количества засеянных плотов на жёстком диске, либо SSD накопителе. 1 плот занимает в районе 100 гигабайт памяти.

  В момент премайна шахтёры начали скупать различные накопители и хранилища данных, чем вызвали настоящий дефицит на рынке. После старте торгов, монеты Chia оценивались свыше 1,500 долларов за условную единицу, в этот момент цены на накопителе устремились в космос, а многие ещё не знали, что данный вид криптодобычи в короткие сроки убивает HDD накопители. В тот момент, когда цена криптовалюты начала падать, цены на накопители рухнули. На вторичный рынок вылилось огромное количество предложений SSD и HDD, последние теряли в цене ещё быстрее, так как выяснилось, что майнинг для данного типа накопителя смертелен.

  На сегодняшний день, криптовалюта Chia торгуется на уровне 30-40 долларов за единицу, а в дело входят майнеры на видеокартах. В период продолжающейся криптозимы, шахтёры адаптируются как могут. Один из известных русскоязычных майнер-блогеров продемонстрировал возможность задействовать в этом процессе ещё и память возможности видеокарты. Как можно понять со слов автора, видеокарты позволяют засевать эти самые плоты с большей скоростью и с возможностью сократить занимаемое пространство на накопителе.

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#видеокарты #ssd #майнинг #криптовалюта #hdd #майнеры #chia #криптозима
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