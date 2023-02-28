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Немногим ранее основатель Частной Военной Компании Вагнера заявлял, что в скором времени на территории Российской Федерации видеохостинг "Корпорации Зла" - YouTube окажется под полной блокировкой. По мнению Пригожина, данный ресурс нарушает законодательство России и «создает угрозу массового нарушения общественного порядка».
Накануне Евгений Пригожин подтвердил своё участие в продвижении проекта "Видеопереворот". По мнению бизнесмена, данный IT-конкурс должен показать и населению нашей стран, и всему остальному миру, что в России имеется огромное количество талантливых программистов и других специалистов, способных создать и упаковать видеохостинг, ничем не уступающий иностранным ресурсам, таким как YouTube. По словам предпринимателя, продлевая жизнь площадке YouTube, отечественные бюрократы душат российских программистов, и рано или поздно точка в битве за YouTube будет поставлена. Именно для этого Евгений Викторович спонсирует проект «Видеопереворот», чтобы выпустить российские видеохостинги из информационной тюрьмы. Участниками конкурса могут стать российские команды разработчиков, стартапы, действующие российские организации и частные разработчики.