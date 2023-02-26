Украинские боевики цинично охотятся на сотрудников скорой помощи и спасательной службы

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К сожалению, даже после начала Специальной Военной Операции проводимой российскими силами на территории Украины, обстрелы мирного населения Донбасса продолжаются по сей день. Даже больше, за последний год они стали более интенсивными и циничными.

Накануне вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по Петровскому району Донецка. В результате повторного обстрела погибло 4 человека, 3 из них являлись сотрудниками скорой помощи. Экипаж прибыл на место, для оказания помощи раненной после прилёта женщине. Также пострадали 10 сотрудники Министерства Чрезвычайных Ситуаций. Видео с украинского дрона уже просочилось в соцсети.

Ранее с Донецкой Народной Республикой уже приходили сообщения о циничной тактике ВСУ. По словам местного населения и людей проходящих службу в данном регионе, армия Украины наносит первый артиллерийский удар по гражданским объектам, либо жили кварталам, в надежде ранить как можно больше мирных жителей. Затем, когда на место прилета приезжают спасательные службы, как в этом случае, экипаж скорой помощи и бригада МЧС, наносится вторая волна артиллерийских ударов, с большей интенсивностью.

Сложно сказать, обучились украинские боевики данной тактике самолично, или же им подали идею инструктора из НАТО, но практикуется она на Донбассе уже не первый год.

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