Согласно информации Der Spiegel, Пекин готов поставить первые 100 аппаратов уже к апрелю

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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Один из известнейших еженедельных журналов Германии - Der Spiegel сообщает, что по имеющейся информации, Пекин и Китай договорились о поставках китайских беспилотных летательных аппаратов ZT-180.

Данные модели БПЛА являются дронами-камикадзе по типу Герань-2, но с более серьезной боевой массой, до 50 кг. Также редакция сообщает, что компания производящая данные дроны готова подготовить производственные мощности на территории Российской Федерации, а первые 100 беспилотников поставить уже к апрелю 2023 года. Сам же Пекин опровергает данную информацию, однако, учитывая что в 2022 году похожая ситуация произошла с поставками иранских дронов-камикадзе "Shahed-136", поставок китайских беспилотников исключать нельзя.

На Западе считают неприемлемым передачу какого либо оружия России.

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«Мы очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает оказание «летальной» поддержки России в ее агрессии против Украины» - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. В добавок к этому Блинкен сообщил, что в случае какой-либо помощи Российской Федерации, будь то поставки оружия или даже помощь в обходе санкций, у Пекина будут серьезные неприятности.