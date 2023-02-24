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Китай собирается поставить свои дроны-камикадзе Армии РФ
Согласно информации Der Spiegel, Пекин готов поставить первые 100 аппаратов уже к апрелю
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  Один из известнейших еженедельных журналов Германии - Der Spiegel сообщает, что по имеющейся информации, Пекин и Китай договорились о поставках китайских беспилотных летательных аппаратов ZT-180.

  Данные модели БПЛА являются дронами-камикадзе по типу Герань-2, но с более серьезной боевой массой, до 50 кг. Также редакция сообщает, что компания производящая данные дроны готова подготовить производственные мощности на территории Российской Федерации, а первые 100 беспилотников поставить уже к апрелю 2023 года. Сам же Пекин опровергает данную информацию, однако, учитывая что в 2022 году похожая ситуация произошла с поставками иранских дронов-камикадзе "Shahed-136", поставок китайских беспилотников исключать нельзя.

  На Западе считают неприемлемым передачу какого либо оружия России.

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  «Мы очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает оказание «летальной» поддержки России в ее агрессии против Украины» - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. В добавок к этому Блинкен сообщил, что в случае какой-либо помощи Российской Федерации, будь то поставки оружия или даже помощь в обходе санкций, у Пекина будут серьезные неприятности.

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#россия #китай #санкции #сво #оружие #специальная военная операция #беспилотники #бпла #zt-180 #дроны-камикадзе
5
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REY_B_
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Так это же антивоенная акция. При чём тут вы?
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swr5
22:48
Сбрасывайте своего клоуна с трона, идите на примирение с Россией, для вас это единственный шанс выжить и сохранить свои территории и людей.
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Олег Хрипушин
22:47
Слава погибшим. А вот бандерофашистам видимо одёжки не хватает, если негнущаются с убитых носить.
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До последнего украинца
22:46
Твой народ в цыган превратился.
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A224
22:46
"не играл но осуждаю" ))) смешно
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REY_B_
22:45
"боясь повышения градуса противостояния" - это хохма такая? Но почему не смешная? Если бы амеры не хотели бы этой войны, то они бы её и не начинали. И не поставляли бы оружия. И тем более не обещали б...
США в пакете помощи на 2 млрд долларов отправят на Украину ракеты для HIMARS и много дронов
Котик
22:45
Шорох в твоей жопе, клоп вонючий.
Китай собирается поставить свои дроны-камикадзе Армии РФ
До последнего украинца
22:44
Как обычно твои хозяева ссут на лицо тебе и таким как ты , а вы с открытым ртом стоите как долбоящеры и ждёте пока насрут на вас.
Первые 14 танков Leopard 2 из Польши прибыли на Украину
V.L.A.D.L.E.N
22:40
Один хохол сам с собой разговаривает.🤦‍♂️
Поезд тронулся – Пригожин сообщил о том, что ЧВК «Вагнер» выделили боеприпасы на 10 дней
Роман Ильягулов
22:40
Вряд ли напрямую поставят, побоятся заокеанцев, сделают так что мы их якобы сами делаем - откроем предприятие по переклеиванию шильдиков на какой - нибудь "Змей Горыныч" и все, типа, наше производство...
Китай собирается поставить свои дроны-камикадзе Армии РФ
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