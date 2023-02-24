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ЧВК Вагнер взяли под контроль населённый пункт "Берховка"
Продолжается взятие Бахмута в полное окружение
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  Вокруг Бахмута по сей день идут ожесточенные бои, Киевские власти не отводят свои подразделения по сей день, несмотря на огромные потери в своих подразделениях. Высокопоставленные военачальники из стран НАТО уже давно забили тревогу по поводу "Бахмутской Мясорубки", но как ранее прокомментировал решение ,держать город любой ценой, Михаил Подоляк, высокую цену Киев платит, чтобы показать Европе какие они есть.

  Утром 24 февраля, Частная Военная Компания Вагнера взяла под контроль населённый пункт "Берховка". Становится очевидно, что рано или поздно, Бахмут будет взят в кольцо, и чем дольше Зеленский и Залужный откладывают распоряжение о выводе войск, тем меньше шансов у группировки ВСУ покинуть этот город живыми. Клещи постепенно сжимаются, и пространство для вывода войск по необстреливаемым территориям заканчивается.

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  Ранее основатель компании уже озвучивал, что взятие Бахмута, не произойдёт в ближайшее время. За каждый дом ведутся кровопролитные бои, враг цепляется за каждый квадратный метр. Как сообщают бойцы самого подразделения ЧВК Вагнер, Бахмут является исключением из правил "Военных потерь". обороняющиеся ВСУ несут в разы больше потерь, нежели штурмующие "музыканты", что собственно и является причиной встревоженности иностранных генералов и чиновников блока НАТО.

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#россия #украина #сво #война #всу #специальная военная операция #вагнер #чвк #пригожин #бахмут
5
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