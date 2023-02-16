По мнению Евгения Пригожина, при наличии 3-5 таких компаний, фронт бы уже проходил по днепру

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Еще месяц назад Евгений Пригожин в своём интервью назвал причины, по которым Частная Военная Компания Вагнера является самой результативной в мире. Крупных достижений российская ЧВК добивается за счёт опыта бойцов, большого парка собственной военной техники и различного вооружения, а также максимально упрощенной системой управления, в которой нет никаких лишних должностей и долгих бюрократических механизмов.

По мнению бизнесмена, именно последнего пункта не хватает Вооруженным Силам Российской Федерации. В аппарате обороны огромное количество бюрократических процессов, которые осложняют продвижение российских сил. При должном подходу к делу и отсутствии "палок в колёсах", Бахмут был бы взят уже до 2023 года.

Зачастую основной вклад в общее дело привносит именно Группа Вагнера. Конкретно в данный момент времени "Музыканты" работают на Бахмутском направлении. Как мы знаем силами компании был взят населённый пункт «Соледар». Учитывая, что ЧВК перестала набирать в свои ряды отбывающих срок в исправительных учреждениях, со временем у некоторых бойцов подойдут к концу сроки контрактов, соответственно количество подразделений также сократится, и справляться с объёмом поставленных задач будет сложнее. Параллельно этому, по словам Пригожина, со стороны других соединений никакой активности не наблюдается.

«Если сегодня было бы 3-5 ЧВК Вагнер на разных направлениях, я думаю что мы бы уже в Днепре носки полоскали» - заявил основатель компании Вагнера.

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