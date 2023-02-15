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Zelikman За пост начислено вознаграждение
В Министерстве Обороны ответили, почему до сих пор нет указа об окончании мобилизации
Больше никаких конспирологических теорий, МО России дало ответ в письменном виде
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  Огромное количество россиян, да в принципе и не только россиян, долгое время интересуются вопросом:"Почему до сих пор не было указа президента России, о прекращении частичной мобилизации, которая началась осенью 2022 года."

  Эта тема мусолилась как внутри страны, так и за её пределами. Украинская сторона распространяла дезинформацию, что в России мобилизация не окончена, так как людей призывают в зону СВО по сей день. Таким образом ЦИПСО старается вызвать народные волнения и дестабилизировать ситуацию внутри страны. Практически пол год не было никакого внятного ответа со стороны властей, на вышеуказанный вопрос, а когда вы не даёте ответов, за вас ответят другие.

  Министерство Обороны Российской Федерации в конце концов объяснили, почему де-юре мобилизация ещё не окончена. Из письменного ответа, на запрос от депутата Псковского областного собрания от партии «Яблоко» - Артура Гайдука:

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  «В случае признания указа утратившим силу до окончания СВО граждане, призванные по мобилизации, и члены их семей будут лишены дополнительных социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных правительством и высшими должностными лицами субъектов»

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#россия #украина #сво #война #специальная военная операция #армия #мобилизация #министерство обороны
2
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Жидомир Златоуст
01:26
С каких пор "ситилинк" это вся российская розница? Это мизер. Гораздо больше российская розница - это днс и онлайнтрейд, там с продажами красных карт обратная картина, их берут больше.
Состоялся релиз Geekbench 6 для Android и iOS
Gringo
01:20
Отлично придумано. Ведь поскольку нет формального указа о прекращении мобилизации, можно на "законном" основании постоянно мобилизовывать по мере надобности.
В Министерстве Обороны ответили, почему до сих пор нет указа об окончании мобилизации
Acid Rain
01:17
И.Маска подозревают в накрутке собственного аккаунта в принадлежащей ему соцсети, а он и не отрицает
Евгений Сом
01:13
Ты понимаешь что несешь бред? беспроводная мышь априори не может быть быстрее проводной в отзывчивости. Так что если у чела была нормальная проводная мышь не за 100 рублей с фикспрайса то он все знает...
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01:12
Я себе блютуз клаву выбирал исключительно с подсветкой, люблю в темнотище на кровати лежать с клавой на пузе)))
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Эовейн Триада
01:11
При упорах в TDP ничтожные сбросы частот же, тем более должна быть многопоточная нагрузка, типо Линпака или Прайма, вот там да, но и то сброс частот на десятки процентов от силы может быть, которые то...
Ожидается, что Apple выпустит следующий MacBook с 3-нм чипом M3
[IRanPast]
01:04
Ой, вы почитайте, как запад передавал гуманитарку Ирану, а то всё коррупции на западе нет! Там треш полнейший! Нефть в обмен на продовольствие, ага!
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