Больше никаких конспирологических теорий, МО России дало ответ в письменном виде

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Огромное количество россиян, да в принципе и не только россиян, долгое время интересуются вопросом:"Почему до сих пор не было указа президента России, о прекращении частичной мобилизации, которая началась осенью 2022 года."

Эта тема мусолилась как внутри страны, так и за её пределами. Украинская сторона распространяла дезинформацию, что в России мобилизация не окончена, так как людей призывают в зону СВО по сей день. Таким образом ЦИПСО старается вызвать народные волнения и дестабилизировать ситуацию внутри страны. Практически пол год не было никакого внятного ответа со стороны властей, на вышеуказанный вопрос, а когда вы не даёте ответов, за вас ответят другие.

Министерство Обороны Российской Федерации в конце концов объяснили, почему де-юре мобилизация ещё не окончена. Из письменного ответа, на запрос от депутата Псковского областного собрания от партии «Яблоко» - Артура Гайдука:

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«В случае признания указа утратившим силу до окончания СВО граждане, призванные по мобилизации, и члены их семей будут лишены дополнительных социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных правительством и высшими должностными лицами субъектов»