С помощью данного инструмента покупки зарубежных товаров на иностранных торговых площадках станут вновь доступны

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Ранее мы уже успели обсудить новую криптовалюту, доступную для майнинга на видеокартах. Однако, мы практически не разобрались, чем сам этот проект может быть интересен рядовому пользователю. Ведь как выяснилось, у команды разработчиков есть большие планы на развитие экосистемы "Black".

В цели компании входит внедрение собственного P2P обменника в само приложение Black Wallet. Проводимые транзакции в сети будут полностью анонимны, но при этом в приложение внедрены технологии по борьбе с отмыванием денег. Компания в добавок планирует находить другие амбициозные стартапы и помогать им в развитии, или же внедрять их идеи в свою экосистему.

Одной из самых интересных новостей для наших читателей, может стать появление анонимных виртуальных карт Visa, с возможностью проводить платежи на различных торговых площадках по типу: Alibaba, Taobao, NewEgg, Amazon. Иными словами везде, где принимаются карты Visa. По словам разработчиков, карты Visa будут доступны уже в ближайшее время. Подобный инструмент может упростить процедуру покупок на зарубежных интернет площадках.

После введения санкций со стороны Евросоюза и США, граждане России потеряли возможность оплачивать товары на большинстве торговых площадок с карточек российских банков. В одной из статей мы разбирали способы приобрести товары с заграницы через криптовалюту. Весьма рискованный и сложный метод, который осуществляется в обход самой торговой площадки. С реализацией планов команды Black Project, покупки зарубежных товаров вновь станут простыми и выгодными.

Также в дорожной карте проекта прописаны цели, по выпуску дебетовых карт UnionPay, для жителей России и СНГ.

Сама компания стартовала с Москвы, и была основана в 2022 году. На сегодняшний день в развитии проекта участвуют специалисты из разных уголков мира, среди которых граждане: России, Украины, Турции, США, Литвы и ряда других стран.

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