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Zelikman За пост начислено вознаграждение
О способах покупки товаров на Alibaba
Каким образом заказывают видеокарты и другие комплектующие отечественные перекупщики
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Новая MSI Gaming 4090 недорого в Ситилинке
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3060 Gigabyte за 30 с началом
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4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
3080 за 60 с началом тр в Регарде
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

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  На вторичном рынке России еще с самого начала майнинг бума размножилось огромное количество частных предпринимателей, или точнее даже "самозанятых", занимающихся закупкой бывших в употреблении китайских видеокарт и дальнейшей перепродажей их на таких ресурсах как Авито или Юла. Сегодня разберём каким путём приобретают товары перекупы.

  Само собой, самые везучие товарищи могут просто взять кошелёк с документами и съездить в Поднебесную своим ходом, это жители Алтая, Забайкалья, Амура, здесь в принципе всё понятно, главное чтобы погода позволяла. Также более ли менее ясно с теми, кто покупают 1-2 вещички, заказал на Ali, сиди и жди. А вот уже за более крупными заказами посещают сайт Alibaba.

  Aliexpress всего лишь дочерняя компания крупнейшей китайской торговой площадки Alibaba. Если сравнивать цены между двумя сайтами, то зачастую на Aliexpress цена выше на некую часть, стоит отметить, что дело в отсутствии информации по цене отправления, её придётся оплачивать отдельно. Стоит начать с массы нюансов, почему даже продвинутые пользователи порой не рискуют приобретать товары на этой площадке. В течение лета 2022 года покупки через банковские карты Российской Федерации стали невозможны, единственный способ сделать заказ, это оплатить криптовалютой, но при таком раскладе вы полностью полагаетесь на добросовестность продавца. Найти продавца афериста в КНР крайне сложно, если к примеру с вас возьмут деньги, но не отправят товар, торговая площадка вам не сможет вернуть средства, так как оплата происходила вне площадки. Однако, в Китае серьёзная рейтинговая система, которая буквально интегрирована во все отрасли государства, будь то банковская система, трудоустройство, путешествия, если вы пожалуетесь на продавца, деньги вам не вернут, но мошенник потеряет возможность пользоваться сервисом Alibaba и ухудшит свой социальный рейтинг, поэтому гражданам Китая себе дороже заниматься такими вещами.



  Далее, когда вы пишете по какому-либо предложению продавцу, вы можете попасть на одного из многих менеджеров, в одной и той же компании менеджеры могут предложить вам разную цену на один и тот же товар. Также вы можете уточнить наличие других товаров, зачастую компания не выставляет все свои продукты, и если вас интересуют какие-то конкретные модели, менеджер может проверить есть ли они в наличии и сориентировать по цене. Также уточняйте стоимость пересылки товаров, так как само почтовое отправление стоит немало. Порой можно бывает и поторговаться. Со списком проверенных менеджеров вы можете ознакомиться по ссылке.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
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  Из подводных камней еще стоит отметить ужас с отслеживанием посылки и долгую транспортировку, товар может идти вам и месяц и два. В целом если брать поштучно товар, то выходит не сильно дешевле того же Aliexpress вместе с ценой отправки, а если вы приобретаете оптом, то цена будет выгодно отличаться, и в добавок вы заплатите практически столько же за пересылку, сколько за 1 продукт. 

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