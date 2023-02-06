Новая криптовалюта Chinet показывает рекордную доходность за последние 5 месяцев

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

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На криптовалютном рынке объявился очередной фаворит майнеров на видеокартах. Проект Chinet заявил о себе в начале февраля, и предоставляет пользователям доступ к безопасной сети блокчейн с полной анонимностью. Все транзакции по словам разработчиков полностью зашифрованы, невозможно отследить ни адрес отправителя, ни адрес получателя.

В данном случае нас больше интересует, как на этом могут заработать наши криптодобытчики. По словам автора одного из майнинг-каналов, доходность с одной видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 Ti составляет рекордные на сегодняшний день 3.5 доллара в сутки. С вычетом оплаты за потребляемую электроэнергию, чистая прибыль составляет в районе 2.5 - 3 долларов.

Однако, учитывая что сложность сети постепенно растёт, доходность шахтёров в ближайшее время может просесть, как это уже было ни раз. Пока что майнерам не удалось найти полноценную замену ушедшему на PoS проекту Ethereum, но периодически майнерам предоставляется возможность неплохо заработать на подобных Chinet проектах.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Алгоритм работы у монеты схож с проектами RVN и Firo, значит оборудование у шахтёров будет потреблять много электроэнергии и соответственно работать на высоких температурах.