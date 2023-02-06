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На криптовалютном рынке объявился очередной фаворит майнеров на видеокартах. Проект Chinet заявил о себе в начале февраля, и предоставляет пользователям доступ к безопасной сети блокчейн с полной анонимностью. Все транзакции по словам разработчиков полностью зашифрованы, невозможно отследить ни адрес отправителя, ни адрес получателя.
В данном случае нас больше интересует, как на этом могут заработать наши криптодобытчики. По словам автора одного из майнинг-каналов, доходность с одной видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 Ti составляет рекордные на сегодняшний день 3.5 доллара в сутки. С вычетом оплаты за потребляемую электроэнергию, чистая прибыль составляет в районе 2.5 - 3 долларов.
Однако, учитывая что сложность сети постепенно растёт, доходность шахтёров в ближайшее время может просесть, как это уже было ни раз. Пока что майнерам не удалось найти полноценную замену ушедшему на PoS проекту Ethereum, но периодически майнерам предоставляется возможность неплохо заработать на подобных Chinet проектах.
Алгоритм работы у монеты схож с проектами RVN и Firo, значит оборудование у шахтёров будет потреблять много электроэнергии и соответственно работать на высоких температурах.