Бойцы добыли свободу кровью и потом, находясь 180 дней в самом пекле крупнейшего за последние десятилетия конфликта

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

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Прошёл практически год с начала Специальной Военной Операции российской армией на территории Украины. С лета 2022 года в ряды Частной Военной Компании Вагнера стали принимать людей с исправительных учреждений.

Заключённым предлагалось вступить в ряды Вагнера штурмовиками на передовой, 6-месячный контракт, по истечению которого бойцы подписавшие его, выходят на свободу без каких либо записей в личном деле, абсолютно чистые. Помимо этого бывшим заключённым полагалась и заработная плата, наравне с другими бойцами Компании.

В начале февраля зону СВО покинула уже пятая группа "Оркестрантов", искупивших свою вину перед родиной потом и кровью. Бойцы из данной группы принимали активное участие во взятии под контроль населённого пункта "Соледар". Многие из теперь уже свободных граждан отправились домой с орденами Мужества и медалями За Отвагу. После награждения ребята сели в самолёт и отправились на родину.

Примечательно, что часть парней после отпуска вернется обратно в ЧВК. Как сообщает руководство компании, после подписания нового контракта, им уже не нужно будет идти в штурмовой группе, бойцы смогут осваивать какие-либо другие специальности, а некоторым и вовсе выпадет возможность оказаться в тропических странах. У компании есть ещё много работы на Африканском Континенте.

Стоит признать, что к сожалению далеко не все бойцы покинули зону СВО живыми и здоровыми. Таковы реалии боевых действий.

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