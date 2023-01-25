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Zelikman За пост начислено вознаграждение
YouTube блокирует пророссийски настроенных блогеров без объяснения причины
Американский видеохостинг начал блокировать неугодных и неудобных блогеров с противоположной точкой зрения
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  Как-то ранее мы разбирали тему "Когнитивных воин", в настоящее время информационное пространство стало настоящим полем боя, на котором идёт борьба за умы. Очевидно, куда проще, когда сражение происходит на твоей площадке и на твоих правилах.

  На широко используемом во всём мире видеохостинге - YouTube, началась настоящая охота на ведьм. Администрация сайта начала массово блокировать различных пророссийски настроенных блогеров, с достаточно крупной аудиторией. При этом причина блокировки не объясняется, в большинстве случаев в ответ приходит шаблонное "За нарушение правил сообщества YouTube". Среди наиболее известных блогеров, попавших под блокировку: Дмитрий Пучков (Гоблин), Стас Васильев (Ай, как просто), Дмитрий Никотин, а также автор канала "Саня Во Флориде". Все вышеперечисленные блогеры имели свыше 500,000 подписчиков, наиболее крупный канал был у Дмитрия Пучкова, 3 миллиона подписчиков, 10 лет трудов. Помимо этого, всем авторам заблокировали абсолютно все второстепенные каналы, начиная от политических и новостных, заканчивая игровыми и стриминговыми.

  Весной 2022 года YouTube заблокировал нескольких Украинских блогеров, казалось бы, ну вот, блокируют и украинских и российских блогеров, но заблокировали исключительно оппозиционных украинских блогеров, критиковавших власть.

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  Рано или поздно, с такой избирательностью видеохостинг компании "Google", может пополнить список экстремистских организаций на территории Российской Федерации.

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#youtube #блокировка #блогеры #информационная война #стас васильев #дмитрий пучков #дмитрий никотин #саня во флориде
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Вова Огонь
21:20
Он тебя кокнет, ты даже пикнуть не успеешь, мальчик. Я те отвечаю!
Фрегат ВМФ РФ Адмирал Горшков дошел до точки в Атлантике откуда можно запускать ракеты Циркон по США
Уцы
21:19
Мне плевать какой-ты национальности, но я знаю то что я тебя один на один, просто уничтожу. Мы с тобой будем драться ровно 20 минут, и каждую минуту на твоём теле будешь что-то ломаться
Фрегат ВМФ РФ Адмирал Горшков дошел до точки в Атлантике откуда можно запускать ракеты Циркон по США
Евгений Сом
21:19
Это не бот, по сообщениям тут знаю а вот ты возможно как раз и бот )))
Медведев намекнул, что у Украины скоро не останется выхода к морю
Вова Огонь
21:18
Я здесь каждый день, братуха ))
Фрегат ВМФ РФ Адмирал Горшков дошел до точки в Атлантике откуда можно запускать ракеты Циркон по США
Vadim Iljin
21:18
ответ - какая связь между цирконами и обстрелами?иди пробздись может мозги очистятся
Фрегат ВМФ РФ Адмирал Горшков дошел до точки в Атлантике откуда можно запускать ракеты Циркон по США
Уцы
21:18
Вова огонь ты где пропадал , давно не виделись . Здорово
Фрегат ВМФ РФ Адмирал Горшков дошел до точки в Атлантике откуда можно запускать ракеты Циркон по США
Вова Огонь
21:17
Шеша тебя порвёт на части своими культями, как тот хромой зомби из Half-Life 2. Так что ты особо не залyпайся здесь, мальчик.
Фрегат ВМФ РФ Адмирал Горшков дошел до точки в Атлантике откуда можно запускать ракеты Циркон по США
Vadim Iljin
21:17
мультики твой зелебаба смотрит на дорожках
Фрегат ВМФ РФ Адмирал Горшков дошел до точки в Атлантике откуда можно запускать ракеты Циркон по США
Уцы
21:17
За слова отвечаешь? Может быть с тобой в реале на кулаках выскочим?
Фрегат ВМФ РФ Адмирал Горшков дошел до точки в Атлантике откуда можно запускать ракеты Циркон по США
TheEd
21:17
В сумме 100 танков поменяют ход войны? 😄 Ну а так да, с миру по нитке- нищему рубаха.
США передадут Украине 31 танк M1 Abrams и рассчитывают, что Киев вернёт утраченные территории
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