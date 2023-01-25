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Как-то ранее мы разбирали тему "Когнитивных воин", в настоящее время информационное пространство стало настоящим полем боя, на котором идёт борьба за умы. Очевидно, куда проще, когда сражение происходит на твоей площадке и на твоих правилах.
На широко используемом во всём мире видеохостинге - YouTube, началась настоящая охота на ведьм. Администрация сайта начала массово блокировать различных пророссийски настроенных блогеров, с достаточно крупной аудиторией. При этом причина блокировки не объясняется, в большинстве случаев в ответ приходит шаблонное "За нарушение правил сообщества YouTube". Среди наиболее известных блогеров, попавших под блокировку: Дмитрий Пучков (Гоблин), Стас Васильев (Ай, как просто), Дмитрий Никотин, а также автор канала "Саня Во Флориде". Все вышеперечисленные блогеры имели свыше 500,000 подписчиков, наиболее крупный канал был у Дмитрия Пучкова, 3 миллиона подписчиков, 10 лет трудов. Помимо этого, всем авторам заблокировали абсолютно все второстепенные каналы, начиная от политических и новостных, заканчивая игровыми и стриминговыми.
Весной 2022 года YouTube заблокировал нескольких Украинских блогеров, казалось бы, ну вот, блокируют и украинских и российских блогеров, но заблокировали исключительно оппозиционных украинских блогеров, критиковавших власть.
Рано или поздно, с такой избирательностью видеохостинг компании "Google", может пополнить список экстремистских организаций на территории Российской Федерации.