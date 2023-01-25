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Стало известно об очередном тревожном для иностранных СМИ, выходе в Атлантический океан российского корабля, имеющего на вооружении гиперзвуковые ракеты "Циркон". Данные ракеты способны поражать цели со скоростью 10 тысяч километров в час и нести в себе ядерную боеголовку.
Фрегат "Адмирал Горшков" вышел на боевое дежурство в начале этого года, а к 23 января он подошёл к Бермудским островам, остановившись в 1,000 километрах от берегов Соединённых Штатов Америки и начал отработку наведения и поражения целей на расстоянии 900 километров. Данные новости уже успели облететь все иностранные средства массовой информации. Тренировались как сообщают источники, в запуске непосредственно новых гиперзвуковых ракет "Циркон". Хоть данные модели и уступают ракетам "Кинжал" в технических характеристиках, однако, ракета летящая на скорости в 8-9 махов, является неуловимой для любых средств ПВО противника.
Демонстрация ракет "Кинжал" на украинском театре боевых действий, и проведение испытаний стратегического ракетного комплекса "Сармат", стали демонстрацией того, что никакая противоракетная защита не сможет спасти неприятеля, в случае прямого столкновения. Ракеты "Циркон" являются ещё одним напоминанием.
В феврале фрегат "Адмирал Горшков" также примет участие в морских учениях, проводимых совместно с флотом Южно-Африканской Республикой и Китайской Народной Республикой.