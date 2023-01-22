Разберём по подробнее, что получает покупатель, надеющийся сэкономить на покупке современной видеокарты из Поднебесной

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В одной из наших предыдущих статей, связанной с покупками на Aliexpress, вы могли наблюдать видеокарту Zotac Nvidia GeForce RTX 3070 X-GAMING, собираемую для внутреннего рынка Поднебесной. Именно такая же модель попала на операционный стол компьютерной мастерской "Happy PC".

Нет, видеокарта не рассыпалась после распаковки клиентом, и не работала в режиме Малевича, клиент принёс видеокарту на обслуживание. Прибывшая из Китая RTX 3070 требовала замены термопасты и термопрокладок, так как в нагрузке температуры доходили 75 градусов, при 79% оборота вентиляторов, учитывая массивную трёхкулерную систему охлаждения, температуры высоки для RTX 3070. Также клиента смутил шум вентилятора, их также было решено заменить.

Система охлаждения имеет достаточно крупный радиатор, с 5 термотрубками проходящими площадку видеочипа, с прилегающей к ней пластиной для охлаждения видеопамяти. Само собой охлаждается от радиатора и зона VRM. Из минусов данного исполнения стоит отметить толщину термопрокладок на чипах памяти.

Уже после замены термоинтерфейса, температуры видеокарты под нагрузкой снизились до 70-71 градуса, при этом обороты охлаждения опустились до 73%. Человек, заказавший данный видеоадаптер на китайской торговой площадке Aliexpress заплатил за неё 23 тысячи рублей. Стоит отметить, что в какой-то момент эту карточку можно было приобрести за 21-22 тысячи рублей. На момент написания статьи, Zotac Nvidia GeForce RTX 3070 X-GAMING продаётся за 27,500 рублей, всё на той же торговой площадке.

Покупая видеокарты с Aliexpress, всегда будьте готовы к возможной необходимости обслужить видеокарту собственноручно, когда получите её. В подавляющем большинстве случаев китайцы используют некачественный термоинтерфейс, или вовсе присылают необслуженный б/у товар. Также бывали случаи, когда вещь приходила с каким-либо дефектом.

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Судя по всему, клиенту компьютерной мастерской с покупкой повезло, и данное приобретение будет долго радовать PC-геймера. Успел приобрести видеокарту в самый подходящий момент, так как есть немало предпосылок, что уже к середине февраля стоит ожидать повышения цен, за счет роста курса американской валюты.