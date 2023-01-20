Первый дипломат опасается, что Зеленский может повторить участь Наполеона и Гитлера

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Россия имеет очень богатую историю, за многие века на территориях современной России проходило великое множество сражений. Вспомнил об этих сражениях России и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности - Жозеп Боррель, первый диплотам Евросоюза.

"Россия – большая страна, она привыкла бороться до конца, она привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать все. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером. Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну или что ее военные некомпетентны… Поэтому именно сейчас необходимо продолжать вооружать Украину" - заявил дипломат №1 в ЕС.

Этим высказыванием, Боррель подталкивает страны блока НАТО, активнее снабжать Киев оружием, чтобы не допустить такого же поражения Зеленского, как когда-то потерпели Наполеон и Гитлер. Однако, в то же время этим заявлением Жозеп подтверждает неизбежность краха всей этой компании против России. Вдобавок дипломат на всякий случай озвучил, что Евросоюз не участвует в украинском конфликте, никоем образом не является стороной конфликта.

В свою очередь Министр национальной обороны Польши - Мариуш Блащак объявил, о поставке Украине партии боевых машин пехоты и наконец долгожданных танков. Правда танков не Leopard, а советских Т-72, какая конкретно модификация не уточняется.

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