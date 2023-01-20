Попытка Шольца переложить ответственность за поставки Украине танков на плечи Байдена увенчалась неудачей. "Да танки у него не той системы"

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До сих пор для западных стран-производителей тяжелого наступательного вооружения, тема поставок танков украинским военным является одной из самых непростых. Уже сегодня на военной базе Рамштайн должно будет пройти очередное собрание, на котором члены блока НАТО дадут окончательный ответ, что будет в очередной поставке Киеву.

Немногим ранее канцлер Германии - Олаф Шольц после очередной порции критики заявил, что не против поставок немецких танков Leopard-2, но только после того, как американские партнёры по блоку НАТО отправят Украине свои тяжелые танки M1 Abrams. Предложение, которое долгое время словно витало рядом, но ни у кого среди западных политиков не хватало мужества озвучить его вслух. Однако, в Соединенных Штатах за словом в карман не полезли, и в короткие сроки максимально деликатный ответ на подобный выпад был готов. Заместитель Представителя Пентагона - Сабрина Сингх заявила:

" Abrams - это танки, которые требуют реактивного топлива. В то время как у Leopard и Challenger другой двигатель, им требуется дизельное топливо. Обслуживание и высокая цена обслуживания Abrams делают ненужным сейчас предоставление их украинской стороне. В конечном счете, это решение Германии, это их суверенное решение относительно того, какую помощь они будут оказывать."

Если кратко, то Вашингтон умело парировал предложение Шольца, вновь вернув его в положение "крайнего", по вопросу поставок тяжелых танков украинской армии. Однозначно, будь на месте госпожи Сингх какая-нибудь Меланья Подоляк, ответ был бы куда проще и короче.





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