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И вновь у криптошахтёров очередной праздник, криптовалюта Nexa за последние недели выросла в несколько раз. С цены в 0.0000015 курс вырос до 0.00001 доллара, практически в 6-7 раз. Майнеры на видеокартах, добывающие данный токен последний месяц, наверняка сумели получить прибыль сравнимую с доходами во времена доступности майнинга криптовалюты Ethereum, являющейся основной жилой для шахтёров больше 5 лет.
Если верить показателям производительности и потребления автора канала "Журнал Майнера", доходность с одной видеокарты Nvidia GeForce RTX 3060 Ti составляет порядка 43 рублей в сутки
При этом потребляет видеокарта в районе 120w, то есть при 5-рублёвой розетке майнеру необходимо оплачивать 15 рублей в сутки за потребляемую электроэнергию. В конечном итоге чистая прибыль Nvidia RTX 3060 Ti составляет 28 рублей за сутки беспрерывной работы. Учитывая, что последние месяцы шахтёры зачастую эксплуатировали своё оборудование практически с нулевой прибыльностью, такие цифры кажутся многим майнерам вполне приемлемыми. Однако, что с окупаемостью?
Самое бюджетное исполнение RTX 3060 Ti от MSI с одним кулером обойдётся 37,990 рублей, учитывая прибыльность в моменте, окупаемость данной видеокарты составит 1,357 дней, практически 4 года.
И кажется, что майнинг до сих пор находится в упадке, но наполнение рынка подобными токенами и проектами в ближайшие год-два, может постепенно распределить вычислительные мощности шахтёров и запустить цикл нового криптолета.