Шахтёры массово перенастраивают своё оборудование, для майнинга криптовалюты Nexa, выросшей за последние недели в 7 раз

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И вновь у криптошахтёров очередной праздник, криптовалюта Nexa за последние недели выросла в несколько раз. С цены в 0.0000015 курс вырос до 0.00001 доллара, практически в 6-7 раз. Майнеры на видеокартах, добывающие данный токен последний месяц, наверняка сумели получить прибыль сравнимую с доходами во времена доступности майнинга криптовалюты Ethereum, являющейся основной жилой для шахтёров больше 5 лет.

Если верить показателям производительности и потребления автора канала "Журнал Майнера", доходность с одной видеокарты Nvidia GeForce RTX 3060 Ti составляет порядка 43 рублей в сутки

При этом потребляет видеокарта в районе 120w, то есть при 5-рублёвой розетке майнеру необходимо оплачивать 15 рублей в сутки за потребляемую электроэнергию. В конечном итоге чистая прибыль Nvidia RTX 3060 Ti составляет 28 рублей за сутки беспрерывной работы. Учитывая, что последние месяцы шахтёры зачастую эксплуатировали своё оборудование практически с нулевой прибыльностью, такие цифры кажутся многим майнерам вполне приемлемыми. Однако, что с окупаемостью?

Самое бюджетное исполнение RTX 3060 Ti от MSI с одним кулером обойдётся 37,990 рублей, учитывая прибыльность в моменте, окупаемость данной видеокарты составит 1,357 дней, практически 4 года.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

И кажется, что майнинг до сих пор находится в упадке, но наполнение рынка подобными токенами и проектами в ближайшие год-два, может постепенно распределить вычислительные мощности шахтёров и запустить цикл нового криптолета.