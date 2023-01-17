После облетевшей социальные сети и мессенджеры новости о звонках из Украины, нацеленных нанести вред жизни и здоровью россиян, в инфополе пришлось вмешаться компетентным органам

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Немногим ранее в социальных сетях начали распространение аудиозаписи, на которой некая девушка в разговоре с ребёнком представилась сотрудницей газовой компании, проводящей проверку газового оборудования.

После уточнения у ребёнка находится ли он дома в одиночестве или нет, девушка просит его зайти на кухню и подойти к газовой плите. После чего исключительно в целях проверки включить все конфорки на полную и оставить на пару часов в таком положении, а самому пойти отдохнуть в это время.

Якобы с такими легендами ЦИПСО начинает обзванивать граждан Российской Федерации, в надежде нарваться на малолетних детей, оставшихся дома одних. Однако, благо мир не сошёл с ума до такой степени, и данная информация оказалась фейком. Министерство Внутренних Дел успело прокомментировать данные сообщения, назвав эти слухи не соответствующие действительности. А запись телефонного разговора была сделана в 2018 году и также являлась фейком. В полицию не поступало ни одного заявления с подобным случаем мошенничества.

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