Иностранные майнеры испытали новинку Nvidia RTX 4070 Ti в добыче криптовалюты, результаты получились неоднозначными

реклама

Иностранные майнеры уже успели опробовать вышедшую недавно модель Nvidia Geforce RTX 4070 Ti, производительность в добыче криптовалюты оказалась неоднозначной касательно показателя хэшрейта, но приятно удивила в энергоэффективности.

На ядро зависимых алгоритмах новинка показала себя практически на уровне топовых решений 3000-ой линейки. Монета Radiant (Sha512256D) - хэшрейт достигал 1.4 Gh/s, такую же производительность на данном алгоритме показывают видеокарты Nvidia RTX 3080, но при этом потребление последних доходит до 300w, в то время как новинка выдает ту же мощность со 105w.

Монета Kaspa (kHeavyHash) - хэшрейт согласно тестам блогера составил 1.050 Gh/s, согласно различным майнинг калькуляторам, это между Nvidia RTX 3080 и RTX 3080 Ti. При этом предыдущее поколение потребляет в районе 200-250w, а новинка выдаст соизмеримый результат, потребляя всего 120w.

Монета Ergo (Autolykos2) - видеокарта выдала 135 Mh/s, в этом алгоритме новинка не смогла опередить среднебюджетные модели Nvidia RTX 3070 и RTX 3060 Ti, но при этом новое поколение потреблять всего 80w.

Монета Ethereum Classic (Etchash), сюда же можно добавить все монеты работающие на алгоритмах подобных Ethereum - хэшрейт оказался на уровне Nvidia RTX 3070, 64 Mh/s с потреблением в 130w. В принципе те же показатели выдают и видеокарты Nvidia RTX 3060 Ti, здесь революции не произошло.

Монета RavenCoin (KawPow) - 33 Mh/s с потреблением 150w, опять же, никакой революции в производительности, но при этом меньше энергопотребление и более холодная видеокарта.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

В целом видеокарта Nvidia RTX 4070 Ti может заинтересовать майнеров на видеокартах, своим невысоким энергопотреблением во многих алгоритмах, но при этом карта дает те же цифры на монетах с алгоритмами Ethash и Etchash.