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Zelikman За пост начислено вознаграждение
Поставка тяжелых танков Leopard-2 и Challenger-2 стала вопросом времени
В ближайшие месяцы новая техника может пополнить автопарк ВСУ, но насколько это может изменить ситуацию на фронте
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  C начала специальной военной операции проводимой Россией прошло уже без малого 11 месяцев, за этот период градус конфликта и не думает снижаться. С каждым месяцем западные страны повышают ставки, поставляя Украине всё больше оружия. Если в первые месяцы речь шла о касках, бронежилетах, Джавелинах и БПЛА, то потом блок НАТО решил вытрясти из своих членов всё советское вооружение, танки Т-72, Т-64 различных модификаций, артиллерию с калибром 152 мм, после этого в ход пошли уже бронемашины западного образца и РСЗО Himars, а буквально недавно Франция решила поставить легкие колёсные танки AMX-10RC.

  На сегодняшний день всё больше разговоров в различных странах, касательно поставок тяжелых танков: немецких - Leopard 2 и британских Challenger 2. Судя по тому, как интенсивно тему мусолят уже за пределами Украины, поставки данных боевых машин уже вопрос времени, однако, ни одна страна не осмеливается отправить такое серьёзное вооружение в индивидуальном порядке. Все политические деятели готовы пойти на такой шаг, исключительно в составе коалиции, по сговору с другими членами блока НАТО. Любопытен тот факт, что политики Украины, да и не только, активно критикуют канцелярию Шольца, из-за отсутствия у ВСУ немецких танков, но при этом не критикуют Белый Дом, который не спешит поставлять танки Abrams. 

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  В любом случае в скором времени с огромной вероятностью мы увидим тяжелые танки Запада на украинском театре боевых действий. Вопрос в том, насколько это может повлиять на ход конфликта. Если быть реалистами, те же РСЗО Himars усложнили развитие успехов Армии России. Но есть принципиальная разница, тяжелым танкам придётся участвовать в боях на близкой и средней дистанции, это не тот случай, когда боевая единица пользуется своей дальностью и мобильностью, ведя огонь с безопасного расстояния. В современном мире есть огромное количество различных ручных противотанковых гранатомётов и установок, способных пробить даже самые совершенные боевые машины, и поставка тяжелых танков может просто не сыграть ключевой роли. К примеру бронепробиваемость ПТРК «Корнет-Д» составляет 1300 мм с динамической защитой, а толщина лобовой проекции корпуса Leopard 2 составляет до 920 мм.

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#россия #украина #сво #нато #война #специальная военная операция #танки #leopard 2 #ghallenger 2
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