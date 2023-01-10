Ранее американская валюта на торговой площадке оценивалась дороже 80 рублей за условную единицу

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Курс американской валюты за последние недели успел зафиксироваться в коридоре от 69 до 73 рублей за 1 доллар США. Однако, экономические эксперты прогнозируют более глубокую девальвацию отечественного рубля. В первую очередь на это повлияет эмбарго на нефтепродукты, которое вступит в силу уже в начале февраля, а во вторых, согласно заявлению министра финансов - Антона Силуанова, к концу 2022 года российская экономика подошла с дефицитом бюджета, порядка 3.3 триллиона рублей. До середины года Министерством Финансов прогнозировался профицит бюджета.

Если коротко, то в ближайшие месяцы ожидается еще большее ослабления российского рубля, соответственно за этим последует повышение цен на импортируемые товары. На сегодняшний день курс доллара внутри торговой площадки Aliexpress составляет 73 рубли 11 копеек. Еще недавно, после резкого роста цены иностранной валюты, курс на Ali держался от 78 до 81 рублей за доллар. В каталоге китайского магазина вновь можно найти массу полезных комплектующих по демократичной цене.

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