Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Курс американского доллара на Aliexpress снизился до 73 рублей
Ранее американская валюта на торговой площадке оценивалась дороже 80 рублей за условную единицу
рекомендации
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

реклама

  Курс американской валюты за последние недели успел зафиксироваться в коридоре от 69 до 73 рублей за 1 доллар США. Однако, экономические эксперты прогнозируют более глубокую девальвацию отечественного рубля. В первую очередь на это повлияет эмбарго на нефтепродукты, которое вступит в силу уже в начале февраля, а во вторых, согласно заявлению министра финансов - Антона Силуанова, к концу 2022 года российская экономика подошла с дефицитом бюджета, порядка 3.3 триллиона рублей. До середины года Министерством Финансов прогнозировался профицит бюджета.

  Если коротко, то в ближайшие месяцы ожидается еще большее ослабления российского рубля, соответственно за этим последует повышение цен на импортируемые товары. На сегодняшний день курс доллара внутри торговой площадки Aliexpress составляет 73 рубли 11 копеек. Еще недавно, после резкого роста цены иностранной валюты, курс на Ali держался от 78 до 81 рублей за доллар. В каталоге китайского магазина вновь можно найти массу полезных комплектующих по демократичной цене. 

  Вновь дешевле 30 тысяч рублей стала видеокарта Nvidia GeForce RTX 3070 от Zotac

  27,700 рублей обойдётся 2К гейминг на ультра настройках с трассировкой лучей. Уже хорошо знакомая модель прошлого поколения, которая до сих пор остаётся актуальной к покупке. 

  Дешевле 20 тысяч рублей выйдет комплект на LGA 1700

  Intel Core i3 12100F с материнской платой Challenger B660M от MaxSun и 16 гигабайтами оперативной памяти DDR4 с частотой 3,200 МГц. Неплохой комплект для игровой сборки, с приличной видеокартой уровня RTX 3060 и выше можно будет рассчитывать на высокий FPS в любых современных играх. 

  Также стали привлекательны цены на M2 SSD накопители

  За 2,558 рублей можно приобрести 500-гиговый накопитель от компании Netac, хорошее качество, большое количество покупателей и высокие оценки обладателей. Среди бюджетных вариантов вызывает наибольшее доверие.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #nvidia #видеокарты #aliexpress #цены #рубль #доллар #курс
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Аналитик смог вычислить верхний порог «справедливой» цены за 4070 Ti
Представлены Xeon четвертого поколения Sapphire Rapids с ценой от 400 до 17000 долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия активно применяет истребители пятого поколения Су-57 в рамках СВО
6
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
+
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
80
NVIDIA готовит драйвер, повышающий производительность в играх до 30%
88
Российское ружьё против дронов ПАРС "СТУПОР" за 500 тыс рублей подавляет любые БПЛА за секунды
5
Производители полупроводников нашли замену неону из России и Украины, обрушив его стоимость
6
Россия активно использует истребители Су-57 для поражения объектов в Украине – британская MI-6
2
В США верят в то, что Россия из-за санкций не сможет развивать проект перспективного истребителя Су-75 Checkmate
32
Новая видеокарта от Intel за 10 тысяч рублей тянет Cyberpunk 2077 с "лучами" и высоким фреймрейтом
9
Ученые создали особый металлический сплав, который является самым прочным материалом на Земле
7
Защищённый Blackview BV9200 доступен на Aliexpress с 50% скидкой – дисплей 120 Гц и зарядка 66 Вт
4
CES: ASUS представляет ноутбук с 3D-дисплеем OLED и игровым монитором Beast с частотой 540 Гц
15
Геймеры подали иск против приобретения Activision Blizzard корпорацией Microsoft
2
Почему AMD не может и не хочет спасать рынок видеокарт, а Radeon RX 6600 ХТ никому не нужна
28
Пентагон спустя полгода всё-таки поставит Украине ракетные системы VAMPIRE
2
Великобритания намеревается поставить танки Challenger 2 на Украину
15
В Турции объяснили, почему страна перестала поставлять «Байрактары» на Украину
7
США грозят Китаю наказанием за его поддержку России
18
Марсоход Curiosity нашел на Марсе источник воды
1
По итогу анализа первых обзоров RTX 4070 Ti назвали хорошим, но дорогим выбором для игр в WQHD
+

Популярные статьи

10 лучших SSD для игровых ПК в 2023 году — от бюджетных до топовых
29
16 или 32 ГБ — сколько памяти нужно в игровом компьютере в 2023 году
121
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
39
Кулеры, которые нам запомнились - для видеокарт и процессоров
67
"Дуга" - первая в мире загоризонтная РЛС
38
Разогнать Ryzen 5 5600 на Deepcool Gammax 400 и выжить - исправляем ошибки
15
Про тюнинг автомобилей - обстоятельно и подробно, но с картинками и большими буквами
91
Фил Спенсер снова не держит обещания по Авто HDR
11
Какие интересные игры попадут в Game Pass в 2023 году
+
Эксперты из США рассказали о битве за Тайвань – почему Китай проиграет, а армия РФ не придёт
5

Сейчас обсуждают

3000kyky Sakh
00:39
Это с твоих пабликов инфа.
Соледар близок к окружению ВС РФ, после которого ВСУ ждет либо отступление, либо сдача в плен
ахахаxа
00:38
кто воскрес.а у тебя ж криворожская правда новости рассказывает
Курс американского доллара на Aliexpress снизился до 73 рублей
Profit
00:37
ложь. эта фотография не соответствует "якобы повесившемуся". Приведеное тобой фото не принадлежит якобы умершему. А ,значит, фото не к месту.
В США верят в то, что Россия из-за санкций не сможет развивать проект перспективного истребителя Су-75 Checkmate
Скиталец
00:36
Лёха тока щя проходит
Курс американского доллара на Aliexpress снизился до 73 рублей
ахахаxа
00:35
54 страны если поточнее тебе надо.В нато столько стран даже нет
Курс американского доллара на Aliexpress снизился до 73 рублей
Дмитрий Юфа
00:34
типа воскресли?
Курс американского доллара на Aliexpress снизился до 73 рублей
daimos
00:34
Вот скажи мне ремонтник - что делать, если карта по акту без мехов принимается, а возвращается с заключением, что мехи имеют место?
Курс американского доллара на Aliexpress снизился до 73 рублей
VRoman
00:32
Просто видюх делать надо больше: чтобы и игрокам хватило, и у перекупов дома валялись ;-) Я вот принципиально не покупаю у перекупов. Если цены выше рекоммендованых, то пусть сами играют на этих видюх...
Аналитик смог вычислить верхний порог «справедливой» цены за 4070 Ti
Taketon
00:32
Сам работал еще в начале 00 на приемке и просто кучу людей отправлял на три буквы Это обычная практика. Статья конечно для кликбейта 1) Покупатель сдал карту в ремонт - где АКТ о приемке, где написано...
Курс американского доллара на Aliexpress снизился до 73 рублей
ахахаxа
00:31
ну расклад щас поменялся весь тут.Щас увидишь как падёт вся украина
Курс американского доллара на Aliexpress снизился до 73 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем