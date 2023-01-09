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Грузинские власти отказались возвращать Киеву ЗРК Бук
Перед началом конфликта между Грузией и Южной Осетией, Украина передала свои боевые машины грузинской армии
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  Прошло уже почти 15 лет с того момента, как Киев передал часть своей бронетехники Грузинским Вооруженным Силам. На тот момент Президентом Грузии являлся Михаил Саакашвили - ныне отбывающий срок в тюрьме Рустави. 

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  Очередное наследие мощнейшего советского ВПК - зенитный ракетный комплекс "Бук"(9К37), разрабатываем с 1972 по 1979 годы. К началу 80-ых боевая машина уже была принята на вооружение. Максимальная дальность поражения до 50 километров, самая поздняя модификация, стоящая на вооружении ПВО России может настигать цели до 70 километров. Достаёт цели на высоте до 35 километров. Данные ЗРК по сей день представляют из себя серьёзное оружие, с которым стоит считаться. Именно эти машины были переданы Киевом Грузии, в период подготовки к вторжению последней на территории отколовшихся, во время распада СССР, республик: Южной Осетии и Абхазии. В те годы Саакашвили тщательно готовил свои вооруженные силы к приближающейся операции, личный состав тренировали инструктора из Соединённых Штатов, более того, часть армии проходила подготовку за пределами страны, активно закупалась различная техника и экипировка. В этот период Украина и передала свои боевые машины "Бук" грузинской армии.

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  2008 год уже ушёл в историю, практически все участники стараются забыть этот конфликт, но Киев помнит кому ушли её системы ПВО. На прошлой неделе Украина попросила вернуть ЗРК "Бук" Вооруженным Силам Украины, однако, в Тбилиси отвергли данное предложение, об этом сообщил временно поверенный в делах Украины в Грузии - Андрей Касьянов

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#россия #украина #сво #война #ссср #конфликт #грузия #зрк бук
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