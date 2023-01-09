Перед началом конфликта между Грузией и Южной Осетией, Украина передала свои боевые машины грузинской армии

Прошло уже почти 15 лет с того момента, как Киев передал часть своей бронетехники Грузинским Вооруженным Силам. На тот момент Президентом Грузии являлся Михаил Саакашвили - ныне отбывающий срок в тюрьме Рустави.

реклама

Очередное наследие мощнейшего советского ВПК - зенитный ракетный комплекс "Бук"(9К37), разрабатываем с 1972 по 1979 годы. К началу 80-ых боевая машина уже была принята на вооружение. Максимальная дальность поражения до 50 километров, самая поздняя модификация, стоящая на вооружении ПВО России может настигать цели до 70 километров. Достаёт цели на высоте до 35 километров. Данные ЗРК по сей день представляют из себя серьёзное оружие, с которым стоит считаться. Именно эти машины были переданы Киевом Грузии, в период подготовки к вторжению последней на территории отколовшихся, во время распада СССР, республик: Южной Осетии и Абхазии. В те годы Саакашвили тщательно готовил свои вооруженные силы к приближающейся операции, личный состав тренировали инструктора из Соединённых Штатов, более того, часть армии проходила подготовку за пределами страны, активно закупалась различная техника и экипировка. В этот период Украина и передала свои боевые машины "Бук" грузинской армии.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

2008 год уже ушёл в историю, практически все участники стараются забыть этот конфликт, но Киев помнит кому ушли её системы ПВО. На прошлой неделе Украина попросила вернуть ЗРК "Бук" Вооруженным Силам Украины, однако, в Тбилиси отвергли данное предложение, об этом сообщил временно поверенный в делах Украины в Грузии - Андрей Касьянов