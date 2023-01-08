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Майнерам Aleo больше не требуются мощные процессоры
Шахтёры оставшиеся не у дел из-за отсутствия мощных центральных процессоров сумели обойти требования к железу, рынок видеокарт вновь трясет
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  Ранее мы уже разбирали новый проект Aleo, токены которого доступны для майнинга на видеокарты. По имеющейся на тот момент информации, для добычи криптовалюты Aleo, необходимо было иметь помимо мощной современной видеокарты, еще производительный многоядерный процессор и большой объём оперативной памяти. Это фактически препятствовало участию огромному количеству представителей майнинг индустрии, так как у большинства майнеров на видеокартах оборудование функционировало на старых и маломощных процессорах по типу Pentium или Celeron.

  Однако, за последнюю неделю разработчикам проекта Aleo1to pool удалось обойти требования к центральному процессору и объёму оперативной памяти, теперь в майнинге участвуют и обладатели большого количества новеньких и не очень видеоадаптеров. Об этом уже много информации как в Телеграм-Каналах, так и на платформе YouTube. Согласно различным источником, такая высокая доходность продлится до конца января, но возможно проект продолжит свою деятельности дальше, если за этот период не будет добыто необходимое количество токенов Aleo. 

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  Примечательно то, что за последние недели, после утечки информации касательно данного проекта, особо вдохновленные майнеры, начали скупать видеокарты на вторичным рынке, тем самым подтолкнув рынок вверх. Если ранее уже можно было приобрести на торговой площадке Nvidia GeForce RTX 3080 10GB за 31-34 тысячи рублей, то уже на сегодняшний день всё сложнее найти данную модель дешевле 40 тысяч рублей. 

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#nvidia #видеокарты #майнинг #криптовалюта #процессор #rtx #цены #авито #aleo
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