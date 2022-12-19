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Zelikman За пост начислено вознаграждение
В Санкт-Петербурге планируется возродить производство ВАЗ-2106 "Шестёрка"
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  В сеть просочилась информация, о планах по возрождению отечественной "Шестёрки" на конвейерах Санкт-Петербургского завода АвтоВАЗ, бывшего Nissan. Уже имеются первые видео с рендерами грядущего бюджетного автомобиля.

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  Судя по имеющейся информации, в проекте будет участвовать и китайская компания GAC. Кузов и платформа автомобиля будут отечественные, а вот большинство элементов бортового оборудования будет поставляться китайскими партнёрами. Модель планируют сделать максимально доступной, чтобы разбавить отечественный рынок недорогими моделями.

  По техническим характеристикам пока никакой информации нет, но если судить по изображениям, нас ждёт 1.6 литровый двигатель под капотом. Начало производства, исходя из названия, планируется на 2023-2024 год.

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  За последний год, после ухода иностранных производителей в различных отраслях, российский рынок начинает заполняться китайскими компаниями. Как говорится "Свято место - пусто не бывает".

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