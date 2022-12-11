Игровая приставка которой уже далеко за 20 лет, обошлась блогеру абсолютно новой 199 долларов

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Автору канала LGR, увлекающемуся различными раритетными вещицами из мира компьютерной техники и игровой индустрии, попалась в руки оригинальная игровая приставка Sega Dreamcast, причем экземпляр, как заявлено, даже не использовался. 23 года прошло с момента выхода данной приставки за пределами Японского рынка. Выпускались эти консоли с 1998 по 2021 год, а значит данному товару однозначно больше 20-ти лет.

За упакованный в родную коробку экземпляр, блогеру пришлось выложить 199 американских долларов, за эти деньги можно было приобрести кучу более современных игровых приставок, но речь идёт о настоящей редкости и ностальгии. Именно эта консоль стала следующим этапом в графике, после прорывной приставки Sony Playstation первого поколения. Уже позднее в 2000-ом году вышла PlayStation 2, которая смогла опередить своего конкурента в качестве картинги, но почему же именно Sega заслуживает больше внимания ценителей ретро игр? Дело в том, что за весь период производства Sony PS 1 было продано больше 100 млн единиц, Sony PS2 порядка 155 млн единиц, а консолей Sega Dreamcast было выпущено всего около 9 млн экземпляров, что делает её более редким и экзотическим товаром.

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За весь период на Sega Dreamcast было выпущено около 400 игр, и если большая часть перекочевала на неё из PlayStation 1 с лучшей графикой, а какая-то часть перешла уже на PlayStation 2, то было и большое количество настоящих эксклюзивов для консоли от Sega, как например серия игр "Sonic". Автор канала остался доволен своей покупкой, получив отличные эмоции от игр конца 90-ых начала 2000-ых, поделился ими со своими зрителями на канале.